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Популярному мемкоїну прогнозують великий прорив: за яких умов

25.07.2024 17:40
Дарія Шуть
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Мемкоїн Shiba Inu (SHIB) може бути на порозі значного здорожчання. За якими ціновими рівнями варто слідкувати, читайте в матеріалі

Shiba Inu (SHIB)

Фото: freepik.com, wikipedia.org

Ціна криптовалюти Shiba Inu (SHIB) на собачу тематику може бути на порозі значних змін. Після кількох днів хвилеподібного руху ціна Shiba Inu стабілізувалась біля позначки $0,000017. З середини квітня, після вимивання, Shiba Inu в основному коливався в діапазоні нижче своєї щоденної SMA 50.

Наприкінці травня бики спробували подолати цей ключовий рівень, але їхні зусилля не увінчалися успіхом, оскільки SHIB повернувся нижче своєї щоденної MA 50 після досягнення максимуму в $0.00002940 29 травня.

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Багатомісячна консолідація Shiba Inu нижче денної SMA 50 триває. При цьому ринок шукає ознаки прориву в короткостроковій перспективі та уважно стежить за критичним рівнем, який може визначити наступний великий крок SHIB.

Попередньо, критичним рівнем ціни для Shiba Inu є $0,000018. Цей рівень є важливим, оскільки значна кількість токенів SHIB знаходиться в руках інвесторів на цій ціновій позначці.

Згідно з даними IntoTheBlock, приголомшливі 434,97 трлн токенів SHIB були куплені 37 560 адресами в ціновому діапазоні від $0,000017 до $0,000019, за середньою ціною $0,000018.

Що буде далі з ціною SHIB

На момент написання новини ціна SHIB за останній день знизилась на 7,37% до $0.00001611, свідчать дані CoinMarketCap.

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Графік ціни Shiba Inu (SHIB)

Графік ціни Shiba Inu (SHIB). Фото: coinmarketcap.com

Якщо ціна SHIB підніметься вище рівня в $0,000018, це може спровокувати бичаче ралі, залучивши більше покупців, з наступним ціновим бар’єром в $0,00002. У разі успішного руху ціна SHIB може досягти рівня $0,00003.

Інша можливість полягає в тому, що SHIB може залишитися в поточному діапазоні консолідації, оскільки ціна чекає на великий прорив. Настрій на ширшому криптовалютному ринку також може впливати на ціновий рух SHIB. Позитивні настрої на загальному крипторинку можуть сприяти відновленню ціни SHIB, водночас негативні — посилити тиск на продаж.

Раніше ми писали, яким може бути практичне застосування мемекоїнів на думку Віталіка Бутеріна з Ethereum.

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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