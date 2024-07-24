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2 токени для купівлі на фоні успіху Ethereum-ETF

24.07.2024 16:20
Ольга Деркач
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Курс Ethereum (ETH) зростає після того, як Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) остаточно схвалила біржові фонди (ETF) на базі ETH

2 токени для купівлі на фоні успіху Ethereum-ETF

2 токени для купівлі на фоні успіху Ethereum-ETF Фото: pexels.com, freepik.com

Аналітики очікують зростання попиту на Ethereum, що сприятиме притоку капіталу в екосистему пов’язаних з ним криптовалют та інших токенів.

За два тижні курс власного токена Ether зріс більш ніж на 25%, що свідчить про інвестиційну привабливість.

Трейдер децентралізованих фінансів (DeFi) та ентузіаст мемкоїнів Clouted пояснив динаміку, яку він очікує побачити.

Clouted очікує, що ETH буде надходити у фонди, збільшуючи ціну Ethereum на ринку і залучаючи інвесторів. Цей підвищений інтерес повинен відобразитися на використанні блокчейну і екосистеми DeFi, покращуючи ці показники.

Зі збільшенням використання загальна сума комісій зростає, збільшуючи втрати ETH і зменшуючи пропозицію Ethereum, що може викликати дефіцит пропозиції і подальший стрибок цін, повторюючи цикл. Більше того, це також принесе користь всій екосистемі та відповідним токенам проєктів, оскільки збільшить приплив і поширення капіталу.

Є два токени, які варто розглянути для купівлі на тлі ажіотажу навколо Ethereum-ETF.

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Ethereum Name Service (ENS)

По-перше, Ethereum Name Service (ENS) — це найпопулярніший доменний сервіс для Web3 і Ethereum. Користувачі можуть купувати домени і використовувати їх як людські адреси для надсилання та отримання транзакцій в мережі або взаємодії з екосистемою.

Слід зазначити, що токен ENS різко зріс, ставши найпопулярнішою криптовалютою 23 липня. Наразі токен торгується на рівні вище $28, що на 11,44% вище після зростання інтересу до Ethereum-ETF.

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) є найбільшою і найбільш використовуваною децентралізованою біржею в DeFi, на яку припадає більша частина обсягу торгів. Таким чином, приплив капіталу в екосистему Ethereum міг би принести пряму користь проєкту і його нативному токену.

Однак, гаманець, прив’язаний до команди Uniswap, продавав UNI на мільйони доларів. Це призвело до падіння ціни UNI, в той час як криптовалютні кити купували ці токени, поглинаючи пропозицію.

Цікаво, що з початку року ціна токена зросла на 8,43% до $7,82, незважаючи на те, що на початку березня він втратив 50% свого річного максимуму в $15,4.

Запуск Ethereum-ETF представляє цінну можливість для екосистеми Ethereum, і деякі токени можуть виділитися завдяки своїм фундаментальним характеристикам. Інвестори повинні провести належне дослідження, перш ніж інвестувати в ці активи, і розуміти, що ринок криптовалют є волатильним і ризикованим.

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За матеріалами: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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