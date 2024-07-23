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Ethereum виповнилося 10 років: яким був шлях блокчейн-революції

23.07.2024 17:00
Олеся Крамаренко
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За останні десять років Ethereum трансформував ландшафт блокчейну. Розповідаємо, як це відбувалося

Ethereum виповнилося 10 років: яким був шлях блокчейн-революції

Фото: freepik.com

За останні десять років Ethereum трансформував ландшафт блокчейну. Від свого першого випуску монет до другої за ринковою капіталізацією криптовалюти Ethereum постійно розвивався, впроваджуючи значні оновлення, такі як перехід на Proof-of-Stake (PoS) та рішення для масштабування Layer 2, і зміцнюючи свою позицію наріжного каменю екосистеми Web3, попри появу кількох альтернативних варіантів протягом багатьох років.

10-річна подорож Ethereum

Дослідник Фонду Ethereum Джастін Дрейк описав десятирічний шлях Ethereum від ICO до інституційного визнання, а майбутній спотовий ефірний ETF знаменує собою новий етап. Дрейк зазначив, що первинне розміщення монет (ICO) розпочалося 22 липня 2014 року з ціною 2 000 ETH за одиницю продажу за BTC у повністю безправному середовищі, позбавленому впливу венчурного капіталу та періодів набуття права власності на них.

Цей курс застосовувався лише протягом перших 14 днів. Після цього ціна почала поступово знижуватися, з кожним наступним днем пропонуючи все менше ETH за одиницю. До кінця періоду продажу 2 вересня 2014 року курс впав до 1337,077 ETH за одиницю.

Перейдемо до сьогоднішнього дня, і динаміка вартості різко змінилася. Тепер за 1 BTC можна купити менше ніж 20 ETH. Дрейк зауважив, що за останнє десятиліття лише кілька активів зрівнялися з Біткоїном, а ще менше — перевершили його за деякими показниками в 100 разів.

Ethereum перетворився на найважливіший компонент екосистеми блокчейну. На сьогодні 4,3 мільйона ETH було витрачено на оплату за газ з моменту впровадження EIP-1559, і очікується, що ще більше буде витрачено з впровадженням blob-транзакцій.

Крім того, механізм стейкінгу Ethereum зараз забезпечує економічну безпеку на $100 млрд, а також підтримує DeFi та рестейкінг, значно покращуючи економічну пропускну здатність Інтернету Цінностей.

Наразі всі погляди прикуті до запуску торгів Ether ETF, який, за словами Дрейка, став ще одним свідченням визнання Ефіріуму як цифрового товару.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: BlockchainКриптовалютиСвітНовини
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