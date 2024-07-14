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Чи зазнають Ethereum ETF невдачі: думки провідних аналітиків

14.07.2024 10:00
Олеся Крамаренко
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JPMorgan прогнозує, що Ethereum ETF зазнають краху, але деякі інші аналітики вважають, що вони будуть успішними

Ethereum ETF

Фото: freepik.com

Провідні аналітики та експерти розходяться в думках, коли мова заходить про те, як біржові фонди, що торгують Ethereum (ETF), будуть працювати після їх довгоочікуваного запуску. Джеймс Сейффарт з Bloomberg нещодавно розповів про ці настрої.

За словами аналітика, половина його аудиторії вважає, що ETF на Ethereum, які залучають щонайменше 20% активів, зафіксованих у біткоїн-ETF, будуть вважатися дуже ведмежими. Водночас інша половина розглядає такі притоки як бичачі.

“Ніхто нічого не знає”, — підсумував аналітик.

Наприклад, банківський титан JPMorgan переконаний, що вони збираються залучити лише невелику частину притоку інвестицій, зафіксованого біткоїн-ETF. За підрахунками його дослідників, цього року приплив коштів може скласти лише $1 млрд. Це, звичайно, не обіцяє нічого хорошого для “биків” Ether, враховуючи, наскільки домінантним був наратив про ETF протягом останніх кількох місяців.

Майк Новограц з Galaxy Digital налаштований набагато оптимістичніше, прогнозуючи, що ці продукти можуть залучити до 50% чистого притоку біткоїн-ETF всього за п’ять місяців. Криптовалютна біржа Gemini прогнозує, що Ether ETF можуть залучити до $5 млрд.

Варто зазначити, що запуск ф’ючерсних ETF на Ethereum був масовим провалом з “шокуюче низькими” обсягами. Це навряд чи станеться зі спотовими ETF через залучення великих компаній, таких як Blackrock і Fidelity, але ще невідомо, чи зможуть вони конкурувати зі своїми біткоїн-аналогами.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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