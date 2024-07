SEC підтвердила подачу заявки 19b-4 на Bitcoin-Ethereum ETF від Hashdex

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) підтвердила отримання заявки 19b-4 на створення американського біржового індексного фонду Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF. Якщо він буде схвалений до початку березня 2025 року, то в його портфель будуть включені як Біткоїн, так і Ethereum

Термін “19b-4” належить до конкретного правила, передбаченого Законом про біржі цінних паперів від 1934 року, який описує процес розгляду та затвердження заявок на певні типи ETF. Простіше кажучи, він встановлює формальну процедуру і вимоги до подачі заявок, пов’язаних з ETF, забезпечуючи дотримання регуляторних стандартів і полегшуючи процес оцінки SEC.

SEC has acknowledged 19b-4 filing for Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF…

Decision clock starts ticking.

Would hold both spot btc & eth. https://t.co/XurKX448Ab pic.twitter.com/KffbemblOb

— Nate Geraci (@NateGeraci) July 1, 2024