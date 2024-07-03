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SEC підтвердила подачу заявки 19b-4 на Bitcoin-Ethereum ETF від Hashdex

03.07.2024 11:00
Олеся Крамаренко
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Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) підтвердила отримання заявки 19b-4 на створення американського біржового індексного фонду Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF. Якщо він буде схвалений до початку березня 2025 року, то в його портфель будуть включені як Біткоїн, так і Ethereum

SEC підтвердила подачу заявки 19b-4 на Bitcoin-Ethereum ETF від Hashdex

Фото: unsplash.com

Термін “19b-4” належить до конкретного правила, передбаченого Законом про біржі цінних паперів від 1934 року, який описує процес розгляду та затвердження заявок на певні типи ETF. Простіше кажучи, він встановлює формальну процедуру і вимоги до подачі заявок, пов’язаних з ETF, забезпечуючи дотримання регуляторних стандартів і полегшуючи процес оцінки SEC.

Hashdex вже мав попередню спробу створити спотовий Ethereum ETF, але відкликав свою пропозицію в умовах конкуренції. Тепер фонд переходить до комбінованого Bitcoin-Ethereum підходу, розподіляючи 70,54% на BTC і 29,46% на ETH. Щоб забезпечити надійне зберігання цих активів, Hashdex планує співпрацювати з Coinbase Custody Trust Company і Bitcoin Trust.

Розумний крок з боку Hashdex?

Це рішення є стратегічним кроком Hashdex у відповідь на динаміку ринку, де перенасиченість продуктами, орієнтованими на Ethereum, спонукала до переходу до ширшої криптоінвестиційної стратегії. Громадська думка щодо концепції ETF вплине на остаточне рішення SEC, що може призвести до подальших затримок, попри початкове позитивне сприйняття.

Інвесторам краще уважно стежити за розвитком цих подій, розглядаючи їх як потенційну віху на шляху зближення традиційних фінансових ринків з криптосектором. Оскільки “годинник SEC починає цокати”, експерти галузі, такі як Нейт Герачі, очікують підвищеного інтересу та уваги до очікуваної дати схвалення рішення.

Раніше ми писали про те, що топменеджер Robinhood може замінити голову SEC Генслера за президентства Трампа.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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