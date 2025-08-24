close-btn
MetaMask запустить власний стейблкоїн mUSD

24.08.2025 11:30
Микола Деркач

MetaMask у 2025 році випустить стейблкоїн mUSD, спершу на блокчейні Ethereum і Linea від Consensys для використання у застосунках Web3

Фото: metamask.io

Про це повідомила пресслужба MetaMask.

Американська компанія Consensys Software Inc., якій належить самокерований криптогаманець MetaMask, у четвер оголосила про випуск стейблкоїна, забезпеченого доларом США, під назвою MetaMask USD (mUSD).

Він буде випущений через платформу Bridge, яка спеціалізується на випуску та оркестрації стейблкоїнів і яку раніше придбала платіжна компанія Stripe. Ліквідність забезпечуватиме платформа M0.

mUSD буде інтегрований у гаманець MetaMask, що дозволить використовувати його у додатках Web3. За словами компанії, стейблкоїн розроблено для кросчейн-використання завдяки мережі ліквідності M0.

Запуск mUSD відбудеться у другій половині 2025 року на блокчейні Ethereum та у мережі Linea — рішенні другого рівня, сумісному з Ethereum Virtual Machine (EVM), створеному Consensys.

MetaMask представляє нативний стейблкоїн для гаманця

У компанії зазначили, що стейблкоїн покликаний відігравати ключову роль в екосистемі децентралізованих фінансів (DeFi) мережі Linea.

У MetaMask підкреслили, що токен буде забезпечений у співвідношенні 1:1 доларовими резервами та інтегрований у функції гаманця — включно з обміном токенів (свопами), купівлею криптовалюти за фіатні гроші (он-рампами) та перенесенням активів між різними блокчейнами (бриджингом)

Також компанія планує запустити MetaMask Card у партнерстві з Mastercard пізніше цього року, що дозволить користувачам витрачати mUSD у повсякденних транзакціях.

Читайте також: Криптотрейдер втратив $500 тис. за 2 години, торгуючи цією криптовалютою

MetaMask зазначив, що нативний для гаманця, самокерований стейблкоїн покращить досвід користувачів, які регулярно заводять кошти, зберігають, торгують, позичають та витрачають їх через MetaMask. У компанії заявили, що це «спрощує шлях у Web3 та самостійне зберігання активів».

Гал Елдар, керівник продукту в MetaMask, сказав, що новий стейблкоїн знижує бар’єри для користувачів, які входять у простір Web3. За його словами, він зменшує витрати та спрощує процес онбордингу. Елдар додав, що стейблкоїн дозволить користувачам переміщувати свої кошти ончейн, використовувати їх у DeFi та витрачати у щоденних операціях.

Закон GENIUS у США відкриває шлях для стейблкоїнів

Посилаючись на нещодавно ухвалений закон Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS Act), у MetaMask заявили, що запуск стейблкоїна mUSD відбувається на тлі більшої регуляторної визначеності.

Нагадаємо, що 18 липня президент США Дональд Трамп підписав закон GENIUS, який встановлює вимоги до емітентів стейблкоїнів, порядок їхнього забезпечення та необхідні розкриття інформації.

Окрім MetaMask, у «гонку стейблкоїнів» включилися й інші гравці. У четвер компанія World Liberty Financial, яку підтримує Трамп, випустила 9% від загальної пропозиції свого стейблкоїна USD1. Це підняло обсяги активів компанії DeFi та пропозицію стейблкоїна до рекордних рівнів.

Допоміжні матеріали: cointelegraph.com.

