3 прогнози для крипторинку на 2026 рік

Яким же роком став 2025-й для криптовалют! Біткоїн знову і знову оновлював історичні максимуми. Уряд США ухвалив законодавство щодо стейблкоїнів. Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) погодилися працювати разом, щоб підтримувати криптоінновації. А криптобіржові фонди (ETF), особливо Біткоїн-ETF, зафіксували рекордні припливи коштів

Так, останні кілька місяців були невтішними з погляду цін. Але не варто забувати, що на початку 2023 року Біткоїн коштував близько $17 000. Зараз він тримається поблизу $90 000. Навіть з урахуванням нещодавнього просідання він додав понад 400% менш ніж за три роки.

Ось три напрями, за якими 2026 рік може принести нові кроки до ширшого впровадження, регуляторної визначеності та технологічного прогресу.

Використання стейблкоїнів прискориться

Стейблкоїни дають переваги блокчейна — майже миттєві розрахунки з низькою комісією — але без волатильності, властивої криптовалютам. Водночас створення «блокчейн-версій» долара США або євро несе ризики. Зокрема, монети можуть обвалитися, якщо втратять прив’язку до базової валюти або якщо емітент не матиме достатніх резервів готівки.

Цього року політики взялися за частину ризиків напряму й сформували чіткі рамки для випуску стейблкоїнів, зокрема правила щодо вимог до резервів. Тепер ритейлери, банки, технологічні компанії та платіжні провайдери шукають способи інтегрувати стейблкоїни у свої операції. Можна очікувати, що ця тенденція продовжиться у 2026 році та далі.

Нарешті з’явиться відповідь на питання: криптоактив — цінний папір чи товар

У 2025 році були великі надії, що законодавці погодять чітке регулювання крипторинку. Цього не сталося, але регуляторна визначеність цілком може з’явитися впродовж 2026 року.

Законодавство про ринкову структуру могло б раз і назавжди закрити ключові прогалини та припинити правову невизначеність. Наприклад, воно визначило б, які цифрові активи вважаються цінними паперами й мають підпадати під чинні інвестиційні правила. Також воно могло б запровадити чіткіші вимоги до криптобірж. Серед спірних тем — децентралізовані фінанси, відсоткові виплати за стейблкоїнами та те, як враховувати політичні конфлікти інтересів.

Улітку Палата представників ухвалила Clarity Act, але документ «застряг» у Сенаті, який має власний криптозаконопроєкт.

Токенізація реальних активів різко набере обертів

Токенізація реальних активів (RWA) — це спосіб фіксації права власності на фізичні об’єкти в блокчейні. Її можна застосовувати до різних активів: акцій, облігацій, мистецтва, нерухомості тощо. Стейблкоїни — це також одна з форм токенізованого права власності. Блокчейн-токени легко торгувати. Активи можна ділити на дуже малі частки. А смартконтракти здатні автоматизувати процеси на кшталт генерування дохідності та виплат дивідендів.

Токенізація може змінити те, як ми купуємо, продаємо та зберігаємо цілу низку активів. Наприклад, Nasdaq запропонувала ідею торгівлі токенізованими версіями акцій та ETF. Це могло б забезпечити довший торговий день, розширити географічне охоплення та зробити торги ефективнішими.

Крім того, токенізація потенційно відкриє доступ до альтернативних інвестицій, зокрема private equity, які зазвичай доступні лише акредитованим інвесторам. Проте це все ще рання стадія розвитку. У інвесторів може бути менше захисту, ніж на традиційних ринках. Важливо перевіряти, чи підкріплений кожен токен конкретним реальним активом.

2026 рік може стати ще одним захопливим роком для криптоіндустрії

Коли ціни на криптовалюти стрімко злетіли у 2021 році, значну частину зростання рухали очікування щодо того, на що ці проєкти можуть бути здатні. Спекуляції й досі дуже поширені, і багато цифрових активів, які ми бачимо сьогодні, у довгостроковій перспективі можуть не вижити.

Попри це, 2025 року криптовалюти почали не лише обіцяти, а й демонструвати реальну практичну користь. І схоже, що ця тенденція збережеться й у 2026 році.

Джерело: The Motley Fool.