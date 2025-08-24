close-btn
PaySpaceMagazine

Apple готується випустити новий бюджетний iPhone: що відомо

24.08.2025 13:00
Ольга Деркач

Компанія Apple готує до виходу флагманську серію iPhone 17 з чотирма новими моделями, більшість із яких будуть дорожчими

Apple готується випустити новий бюджетний iPhone: що відомо

Фото: unsplash.com

Але для покупців, які шукають доступніший варіант, з’явиться ще п’ятий смартфон — iPhone 17e, і він може отримати кілька цікавих оновлень.

Які фішки може отримати iPhone 17e

За чутками, смартфон отримає:

  • Dynamic Island;
  • чип A19;
  • оновлений дизайн;

Dynamic Island особливо важливий, адже iPhone 16e досі використовував notch, і всі очікували, що Apple залишить його ще хоча б на одну модель серії «e».

Новий чип A19 виглядає закономірно — iPhone 16e працює на A18, тож Apple продовжує традицію встановлювати в «e»-версії актуальні процесори.

Що означає «велика зміна дизайну» — поки незрозуміло. Можливо, це лише акцент на Dynamic Island як ключове оновлення зовнішності, а можливо — будуть і інші серйозні зміни.

Цікаве по темі: Apple звинувачують у крадіжці технології для створення Apple Pay

Інші характеристики (за витоком)

Ймовірно, 17e залишиться схожим на iPhone 16e:

  • 6,1-дюймовий OLED-дисплей;
  • фронтальна камера на 12 МП;
  • основна камера на 48 МП (одинарна);
  • підтримка Face ID.

Очікується, що iPhone 17e з’явиться на початку 2026 року, як і попередня модель 16e — через кілька місяців після дебюту флагманів.

Нагадаємо, що попри тривалі заперечення, Apple таки почала розробку власного інструменту на кшталт ChatGPT. Компанія створила нову внутрішню команду під назвою Answers, що має на меті розробити спрощений доступ користувачів до глобальних знань за допомогою генеративного штучного інтелекту (ШІ).

Раніше ми писали, що Apple випустила свій тримільярдний iPhone, про що генеральний директор Тім Кук повідомив під час оголошення фінансових результатів компанії за третій квартал. Перший iPhone з’явився у 2007 році, мільярдний продали у 2016-му. Вважається, що двомільярдний пристрій компанія відвантажила приблизно у 2021 році, а вже через чотири роки досягла нового рубежу. За словами Кука, у третьому кварталі продажі iPhone зросли двозначними темпами, а виручка Apple становила $94 млрд, що на 10% більше, ніж торік.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У застосунку «Мрія» зʼявиться власна валюта — Федоров

Нова пошта призначила нового керівника в Польщі

Скільки заробили українські банки у 2025 — Опендатабот

Джерело: 9to5mac.

Рубрики: AppleСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Apple звинувачують у крадіжці технології для створення Apple Pay 08.08.2025

Apple звинувачують у крадіжці технології для створення Apple Pay
Apple працює над створенням аналогу ChatGPT 04.08.2025

Apple працює над створенням аналогу ChatGPT
Скільки айфонів випустила Apple за 18 років — звіт компанії 03.08.2025

Скільки айфонів випустила Apple за 18 років — звіт компанії
Названо дату виходу нового бюджетного iPhone 15.07.2025

Названо дату виходу нового бюджетного iPhone
Apple розширила функцію Tap to Pay ще на 8 країн Європи 28.05.2025

Apple розширила функцію Tap to Pay ще на 8 країн Європи
Apple вперше за 2 роки розмістила облігації 06.05.2025

Apple вперше за 2 роки розмістила облігації
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  13:00

Apple готується випустити новий бюджетний iPhone: що відомо

 Сьогодні  11:30

MetaMask запустить власний стейблкоїн mUSD

 Сьогодні  10:00

Скільки грошей на рахунках українців — дослідження ФГВФО

 23.08.2025  13:00

6 галузей, які вже перебувають у рецесії

 23.08.2025  11:30

Скільки грошей із держбюджету пішло на соціальні видатки та ЗСУ у 2025

 23.08.2025  10:00

2 акції з вигідними дивідендами, які варто купити зараз

 22.08.2025  19:40

Київстар підписав угоду про партнерство з Google

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.