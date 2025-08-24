Apple готується випустити новий бюджетний iPhone: що відомо

Компанія Apple готує до виходу флагманську серію iPhone 17 з чотирма новими моделями, більшість із яких будуть дорожчими

Але для покупців, які шукають доступніший варіант, з’явиться ще п’ятий смартфон — iPhone 17e, і він може отримати кілька цікавих оновлень.

Які фішки може отримати iPhone 17e

За чутками, смартфон отримає:

Dynamic Island;

Dynamic Island; чип A19;

чип A19; оновлений дизайн;

Dynamic Island особливо важливий, адже iPhone 16e досі використовував notch, і всі очікували, що Apple залишить його ще хоча б на одну модель серії «e».

Новий чип A19 виглядає закономірно — iPhone 16e працює на A18, тож Apple продовжує традицію встановлювати в «e»-версії актуальні процесори.

Що означає «велика зміна дизайну» — поки незрозуміло. Можливо, це лише акцент на Dynamic Island як ключове оновлення зовнішності, а можливо — будуть і інші серйозні зміни.

Цікаве по темі: Apple звинувачують у крадіжці технології для створення Apple Pay

Інші характеристики (за витоком)

Ймовірно, 17e залишиться схожим на iPhone 16e:

6,1-дюймовий OLED-дисплей;

фронтальна камера на 12 МП;

основна камера на 48 МП (одинарна);

підтримка Face ID.

Очікується, що iPhone 17e з’явиться на початку 2026 року, як і попередня модель 16e — через кілька місяців після дебюту флагманів.

Нагадаємо, що попри тривалі заперечення, Apple таки почала розробку власного інструменту на кшталт ChatGPT. Компанія створила нову внутрішню команду під назвою Answers, що має на меті розробити спрощений доступ користувачів до глобальних знань за допомогою генеративного штучного інтелекту (ШІ).

Раніше ми писали, що Apple випустила свій тримільярдний iPhone, про що генеральний директор Тім Кук повідомив під час оголошення фінансових результатів компанії за третій квартал. Перший iPhone з’явився у 2007 році, мільярдний продали у 2016-му. Вважається, що двомільярдний пристрій компанія відвантажила приблизно у 2021 році, а вже через чотири роки досягла нового рубежу. За словами Кука, у третьому кварталі продажі iPhone зросли двозначними темпами, а виручка Apple становила $94 млрд, що на 10% більше, ніж торік.

