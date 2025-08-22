close-btn
У застосунку «Мрія» зʼявиться власна валюта — Федоров

22.08.2025 15:40
Ольга Деркач

З 1 жовтня 2025 року частина українських учнів отримає доступ до бета-тесту внутрішньої валюти в освітньому застосунку «Мрія»

У застосунку «Мрія» зʼявиться власна валюта — Федоров

Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Про це повідомив у TikTok перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, у «Мрії» учні зможуть «заробляти» спеціальні бали завдяки своїм знанням:

  • школярам надсилатимуть завдання з різних предметів;
  • вони даватимуть відповіді, які перевірятиме штучний інтелект (ШІ);
  • за правильні рішення нараховуватимуться бали;
  • накопичені бали автоматично конвертуватимуться у внутрішню валюту – «мрійки».

«Система генерує задачі. Ви їх робите. Отримуєте віртуальну валюту — «мрійки». А потім можете в мережах різних — кінотеатрах або магазинах — обміняти їх на конкретні продукти або послуги», — повідомив міністр.

Цікаве по темі: У Дії з’явиться голосове керування та AI-асистент — Федоров

Федоров пояснив, що учні зможуть обмінювати віртуальну валюту на товари та послуги в партнерських мережах – наприклад, у кінотеатрах чи магазинах. Таким чином, навчання набуде елементів гейміфікації та стане цікавішим для дітей.

За планом, з 1 жовтня до бета-тесту долучать 10–15 тисяч учнів. А вже з початку 2026 року система буде доступна всім школам, які приєднаються до «Мрії».

При цьому, за словами міністра, з 1 вересня у застосунку працюватимуть близько двох тисяч шкіл.

Федоров наголосив, що головна ціль – не просто створити «фановий» інструмент, а зацікавити школярів у процесі навчання, зробити його більш інтерактивним та мотивуючим.

«Це тільки одна послуга. Там є багато-багато чого корисного взагалі, в «Мрії». Це ми з вами торкнулись тільки однієї теми. І ось ця гейміфікація — покращить рівень залученості дітей до системи освіти», — підсумував він.

Нагадаємо, що у застосунку Дія скоро зʼявляться нові послуги для українців — розлучення та зміна прізвища. Розлученння у Дії зʼявиться вже цієї осені, а зміна прізвища стане доступна до кінця року.

