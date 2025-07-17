У Дії з’явиться голосове керування та AI-асистент — Федоров

Україна готується до масштабного технологічного прориву — інтеграції ШІ-асистента у Дію та запровадження функції голосового керування. Наразі AI модель навчають і проводиться внутрішнє тестування

Про це повідомив Перший віце-премʼєр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, новий етап розвитку Дії передбачає глибоку інтеграцію штучного інтелекту, який не просто відповідатиме на всі запитання, але і дозволить отримати послуги через AI-агента.

«Нам потрібно трансформувати Дію в AI-продукт, тобто у Дія-AI. Ми вже запустимо бета-тестування, почнемо з порталу, де ви зможете отримати відповіді на запитання завдяки ШІ моделі, яку ми зараз навчаємо, — пояснює Федоров. — Наприклад, «як отримати послугу», «як знайти ЦНАП поблизу», «Чи потрібна така довідка для виїзду за кордон» тощо».

Як зазначив політик, на першому етапі користувачі зможуть звернутися до AI-агента з голосовим або текстовим запитом, наприклад: «Надішли мені довідку про доходи за 2023 рік». Модель згенерує документ і автоматично відправить його користувачу.

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У майбутньому модель зможе обробляти і більш складні запити — наприклад, допомагати постраждалим від обстрілів оформлювати компенсацію за зруйноване житло. Сценарій, за яким користувач повідомляє про обстріл, додає фото і далі повністю автоматизовано проходить весь процес подання заявки до комісії — вже зараз закладається у функціональність.

AI у Дії не просто допоможе орієнтуватися в держпослугах, а стане повноцінним агентом взаємодії — без класичного інтерфейсу, за аналогією з популярними мовними моделями. За словами Федорова, це майбутнє, до якого вже адаптується цифрова інфраструктура країни.

Нагадаємо, про плани інтегрувати штучний інтелект у Дію команда Мінцифри вперше заявила ще влітку 2023 року. Згодом Федоров неодноразово згадував про ідею створення «державного GPT», оптимізованого для потреб українських громадян, а у березні 2024-го повідомив, що Мінцифра вже працює над власною LLM-моделлю. Тепер ці амбіції отримують реальну форму.

Також раніше ми писали, що першим сервісом на базі штучного інтелекту (ШІ) у Дії стане довідка про доходи.

«Запустили внутрішнє тестування ШІ-асистента на порталі Дія. І вже скоро зможете оформити першу послугу через ШІ в Дії — довідку про доходи, — заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. — У нашій команді штучний інтелект став частиною щоденних процесів — 70% нормативно-правових актів юристи аналізують за допомогою ШІ. І це лише один із кейсів оптимізації роботи».

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