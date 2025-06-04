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Невдовзі у Дії зʼявиться перша ШІ-послуга — Федоров

04.06.2025 20:30
Ольга Деркач
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Першим сервісом на базі штучного інтелекту (ШІ) у Дії стане довідка про доходи

Невдовзі у Дії зʼявиться перша ШІ-послуга — Федоров

Невдовзі у Дії зʼявиться перша ШІ-послуга — Федоров Фото: reepik.com

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

«Запустили внутрішнє тестування Ші-асистента на порталі Дія. І вже скоро зможете оформити першу послугу через ШІ в Дії — довідку про доходи, — заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. — У нашій команді штучний інтелект став частиною щоденних процесів — 70% нормативно-правових актів юристи аналізують за допомогою ШІ. І це лише один із кейсів оптимізації роботи».

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Нагадаємо, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.

Раніше ми писали, що українці зможуть користуватися e-документами в ЄС. Європейський гаманець цифрової ідентифікації запустять до кінця 2026 року — Україна успішно пройшла тестування.

Крім того, відтепер отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване житло можна в застосунку Дія.

Для чого потрібен витяг:

  • отримання пільг на комунальні послуги;
  • оформлення страхових та соціальних виплат;
  • припинення права власності на знищене житло;
  • долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу;
  • надання в суд.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїШтучний інтелект
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