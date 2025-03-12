Федоров анонсував платформу для венчурних інвестицій у стартапи — Дія.City Invest

Міністерство цифрової трансформації України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розробляють платформу для венчурних інвестицій у стартапи — Дія.City Invest

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

«Щоб в Україні зʼявилися свої Google, Facebook, Uber, потрібно сформувати культуру венчурних інвестицій. Тому разом із Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку працюємо над концептом Дія.City Invest», — написав Федоров.

Мінцифри спільно з НКЦПФР працюють над законодавчими змінами, які дозволять запускати венчурні інвестиційні фонди в Україні всього за тиждень. У межах Дія.City Invest планується створення невеликих венчурних фондів на початковому етапі — до €20 мільйонів. Основний фокус спрямований на інвестування у резидентів Дія.City.

«В Україні може зʼявитися до 10 венчурних фондів, а українські технологічні стартапи матимуть «паливо» для розвитку й масштабування тут, в Україні. Кожен зможе підтримати талановитий стартап і заробити на ідеях, — додав Федоров. — Дякую голові НКЦПФР Руслану Магомедову за партнерство. Саме технологічний сектор — наш ключ до сильної економіки».

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У НКЦПФР заявили, що це не лише створить умови для розвитку венчурної екосистеми, а й допоможе українським технологічним компаніям залучати більше інвестицій.

Завдяки Дія.City Invest стартапи отримають необхідні ресурси для зростання, держава — посилення економіки, а світові інвестори — чіткий сигнал про інвестиційну привабливість України.

Нагадаємо, що венчурний фонд SID Venture Partners підсумував свої досягнення за 2024 рік, оголосивши про нові інвестиції в п’ять стартапів, що спеціалізуються на охороні здоров’я, ігровій індустрії, освіті та корпоративному програмному забезпеченні.

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