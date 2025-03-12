close-btn
PaySpaceMagazine

Федоров анонсував платформу для венчурних інвестицій у стартапи — Дія.City Invest

12.03.2025 19:30
Ольга Деркач
Читати росiйською

Міністерство цифрової трансформації України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розробляють платформу для венчурних інвестицій у стартапи — Дія.City Invest

Федоров анонсував платформу для венчурних інвестицій у стартапи — Дія.City Invest

Федоров анонсував платформу для венчурних інвестицій у стартапи — Дія.City Invest Фото: freepik.com

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

«Щоб в Україні зʼявилися свої Google, Facebook, Uber, потрібно сформувати культуру венчурних інвестицій. Тому разом із Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку працюємо над концептом Дія.City Invest», — написав Федоров.

Мінцифри спільно з НКЦПФР працюють над законодавчими змінами, які дозволять запускати венчурні інвестиційні фонди в Україні всього за тиждень. У межах Дія.City Invest планується створення невеликих венчурних фондів на початковому етапі — до €20 мільйонів. Основний фокус спрямований на інвестування у резидентів Дія.City.

«В Україні може зʼявитися до 10 венчурних фондів, а українські технологічні стартапи матимуть «паливо» для розвитку й масштабування тут, в Україні. Кожен зможе підтримати талановитий стартап і заробити на ідеях, — додав Федоров. — Дякую голові НКЦПФР Руслану Магомедову за партнерство. Саме технологічний сектор — наш ключ до сильної економіки».

Цікаве по темі: Фондовий ринок США втратив $4 трлн через тарифну політику Трампа

У НКЦПФР заявили, що це не лише створить умови для розвитку венчурної екосистеми, а й допоможе українським технологічним компаніям залучати більше інвестицій.

Завдяки Дія.City Invest стартапи отримають необхідні ресурси для зростання, держава — посилення економіки, а світові інвестори — чіткий сигнал про інвестиційну привабливість України.

Нагадаємо, що венчурний фонд SID Venture Partners підсумував свої досягнення за 2024 рік, оголосивши про нові інвестиції в п’ять стартапів, що спеціалізуються на охороні здоров’я, ігровій індустрії, освіті та корпоративному програмному забезпеченні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Український фонд стартапів оголосив про запуск освітньої ініціативи «100 мільйонів учнів»

Книги, які радить читати венчурний фонд a16z

НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів

Рубрики: СтартапиГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Акції українських компаній зросли на тлі перемовин України та США 12.03.2025

Акції українських компаній зросли на тлі перемовин України та США
Кійосакі попереджає, що найбільший крах в історії вже розпочався 11.03.2025

Кійосакі попереджає, що найбільший крах в історії вже розпочався
Фондовий ринок США втратив $4 трлн через тарифну політику Трампа 11.03.2025

Фондовий ринок США втратив $4 трлн через тарифну політику Трампа
У що варто інвестувати у 2025: названо топ-5 перспективних активів 08.03.2025

У що варто інвестувати у 2025: названо топ-5 перспективних активів
Скільки б ви втратили, інвестувавши в акції Воррена Баффета на початку 2025 01.03.2025

Скільки б ви втратили, інвестувавши в акції Воррена Баффета на початку 2025
НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів 7 кейсів 28.02.2025

НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів 7 кейсів
Вибір редакції
Всі
Як працює ОщадБізнес: швидке онлайн-кредитування та сучасні рішення для розвитку бізнесу
ТОП статей 10.03.2025

Як працює ОщадБізнес: швидке онлайн-кредитування та сучасні рішення для розвитку бізнесу

 Роль фінансових партнерств для бізнесу в період економічної нестабільності — інтерв’ю із засновником Dreambit Ельдаром Мєнсутовим
ТОП статей 28.02.2025

Роль фінансових партнерств для бізнесу в період економічної нестабільності — інтерв’ю із засновником Dreambit Ельдаром Мєнсутовим
Останні новини
Сьогодні  19:30

Федоров анонсував платформу для венчурних інвестицій у стартапи — Дія.City Invest

 Сьогодні  18:30

Dogecoin впав на 66%: що далі

 Сьогодні  17:30

У скількох відсотків населення світу є біткоїни — дослідження

 Сьогодні  15:30

У США внесли законопроєкт про купівлю 1 млн біткоїнів: чи вплине це на ціну

 Сьогодні  14:30

5 криптовалют, на які варто звернути увагу у березні

 Сьогодні  13:30

Використання технології Tap to Phone зросло на 200% — Visa

 Сьогодні  12:30

Україна та ЄС підписали меморандум про співпрацю в сфері кібербезпеки

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber