Фондовий ринок США втратив $4 трлн через тарифну політику Трампа

Тарифні ініціативи Дональда Трампа спричинили паніку серед інвесторів. Побоювання щодо економічного спаду призвели до масового розпродажу акцій, що зменшило ринкову капіталізацію S&P 500 на $4 трлн від піку минулого місяця

Різкі зміни в політиці адміністрації, зокрема суперечливі рішення щодо мит на імпорт із Канади, Мексики та Китаю, посилили невизначеність для бізнесу та споживачів.

Обвал ринку та найбільші втрати

У понеділок фондовий ринок США продовжив падіння:

S&P 500 (.SPX) втратив 2,7% – найбільше денне падіння за рік.

Nasdaq Composite впав на 4%, що стало найбільшим денним зниженням з вересня 2022 року.

Загалом S&P 500 втратив 8,6% від історичного максимуму 19 лютого, наближаючись до 10-відсоткової корекції.

«Адміністрація Трампа, здається, більш схильна прийняти падіння ринку, а можливо, навіть рецесію, щоб досягти своїх ширших цілей, — зазначив Росс Мейфілд, інвестиційний стратег Baird. — Для Волл-стріт це може стати серйозним сигналом».

У понеділок Акції Apple (AAPL.O) та Nvidia впали приблизно на 5%. Tesla втратила 15%, що призвело до зниження її ринкової капіталізації на $125 млрд. Падіння також зачепило ризикові активи, зокрема, Біткоїн знизився на 5%.

«Рівень невизначеності, спричинений торговими війнами з Канадою, Мексикою та Європою, змушує ради директорів і керівництво компаній переглядати свої стратегії», — заявив генеральний директор Lazard Пітер Орзаг на конференції CERAWeek у Х’юстоні.

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Трамп відмовився прогнозувати, чи очікує США рецесія, хоча інвестори побоюються негативного впливу його торгової політики.

«Люди можуть зрозуміти напругу у відносинах з Китаєм, але ситуація з Канадою, Мексикою та Європою викликає плутанину. Якщо це не буде врегульовано протягом місяця, економічні перспективи США та активність на ринку злиттів і поглинань можуть серйозно постраждати», — додав Орзаг.

За даними Goldman Sachs, у п’ятницю хедж-фонди різко зменшили частку акцій у своїх портфелях – найзначніше за останні два роки.

Попри розпродаж, оцінка ринку залишається високою: коефіцієнт P/E (ціна/прибуток) S&P 500 зараз становить 21, що суттєво перевищує середній історичний рівень 15,8.

Якщо розпродаж продовжиться, індекс може впасти до 5300 пунктів – ще на 5,5%, прогнозують у Deutsche Bank.

Індекс Cboe Volatility (VIX), що відображає рівень ринкової нестабільності, сягнув найвищого рівня з серпня.

«Адміністрація Трампа все ще намагається визначити, що для неї буде політично та економічно виграшним, і в яких часових рамках, — зазначив аналітик Columbia Threadneedle Investments Едвард Аль-Хуссейні. — До того часу ситуація залишатиметься нестабільною».

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