Трамп обвалить Біткоїн до $70 000 — Артур Хейс

Стратегічний резерв Біткоїна в США стане бомбою уповільненої дії, попереджає Артур Хейс, прогнозуючи політичні маніпуляції, хаос на ринку та уряд, готовий скинути BTC за власним бажанням

Артур Хейс, колишній генеральний директор криптовалютної біржі Bitmex, розкритикував ідею стратегічного резерву біткоїнів (BSR) та регуляторну політику щодо криптовалют за часів адміністрації Трампа.

Він стверджує, що багато хто в криптоіндустрії помилково вважає, що державне втручання піде їм на користь.

Хейс попереджає, що контрольовані урядом резерви біткоїнів будуть залежати від політичних примх, а не від розумної фінансової стратегії.

«Припустимо, що Трампу вдасться створити BSR. Уряд купує один мільйон біткоїнів, як пропонує сенатор США Ламміс. Бум! Ціна злітає до небес. Потім купівля завершується, і висхідний трендовий канал зупиняється», — пояснив він.

Хейс попередив, що цей крок створить короткострокову волатильність замість довгострокової стабільності, і зазначив, що майбутня адміністрація, особливо очолювана демократами, може розглядати резерви біткоїнів як легкодоступне джерело ліквідності.

«Один мільйон біткоїнів просто лежить там, готовий до продажу; потрібен лише підпис на папірці. Ринок справедливо побоюється, коли і як ці біткоїни будуть продані», — додав він.

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Хейз розширює цей ризик, пояснюючи, що купівля-продаж біткоїнів диктуватиметься політичними мотивами, а не економічною стратегією.

«Те, що можна купити, можна продати. Фундаментальна проблема, коли уряд накопичує будь-який актив, полягає в тому, що він купує і продає його в першу чергу заради політичної, а не фінансової вигоди», — пише він.

Замість того, щоб посилити роль Біткоїна як децентралізованого активу, він стверджує, що втручання уряду створить невизначеність і потенційно обмежить ентузіазм на ринку.

Незважаючи на очевидну дружність Трампа до криптовалют, Хейс залишається скептиком щодо значущих змін у політиці, прогнозуючи потенційне повернення Біткоїна до діапазону $70 000-$75 000, якщо Федеральна резервна система або Казначейство США не запровадять монетарні стимули або сприятливе законодавство.

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Джерело: news.bitcoin.com.