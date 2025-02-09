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Трамп обвалить Біткоїн до $70 000 — Артур Хейс

09.02.2025 14:00
Ольга Деркач
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Стратегічний резерв Біткоїна в США стане бомбою уповільненої дії, попереджає Артур Хейс, прогнозуючи політичні маніпуляції, хаос на ринку та уряд, готовий скинути BTC за власним бажанням

Трамп обвалить Біткоїн до $70 000 — Артур Хейс

Трамп обвалить Біткоїн до $70 000 — Артур Хейс Фото: pexels.com, pngwing.com

Артур Хейс, колишній генеральний директор криптовалютної біржі Bitmex, розкритикував ідею стратегічного резерву біткоїнів (BSR) та регуляторну політику щодо криптовалют за часів адміністрації Трампа.

Він стверджує, що багато хто в криптоіндустрії помилково вважає, що державне втручання піде їм на користь.

Хейс попереджає, що контрольовані урядом резерви біткоїнів будуть залежати від політичних примх, а не від розумної фінансової стратегії.

«Припустимо, що Трампу вдасться створити BSR. Уряд купує один мільйон біткоїнів, як пропонує сенатор США Ламміс. Бум! Ціна злітає до небес. Потім купівля завершується, і висхідний трендовий канал зупиняється», — пояснив він.

Хейс попередив, що цей крок створить короткострокову волатильність замість довгострокової стабільності, і зазначив, що майбутня адміністрація, особливо очолювана демократами, може розглядати резерви біткоїнів як легкодоступне джерело ліквідності.

«Один мільйон біткоїнів просто лежить там, готовий до продажу; потрібен лише підпис на папірці. Ринок справедливо побоюється, коли і як ці біткоїни будуть продані», — додав він.

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Хейз розширює цей ризик, пояснюючи, що купівля-продаж біткоїнів диктуватиметься політичними мотивами, а не економічною стратегією.

«Те, що можна купити, можна продати. Фундаментальна проблема, коли уряд накопичує будь-який актив, полягає в тому, що він купує і продає його в першу чергу заради політичної, а не фінансової вигоди», — пише він.

Замість того, щоб посилити роль Біткоїна як децентралізованого активу, він стверджує, що втручання уряду створить невизначеність і потенційно обмежить ентузіазм на ринку.

Незважаючи на очевидну дружність Трампа до криптовалют, Хейс залишається скептиком щодо значущих змін у політиці, прогнозуючи потенційне повернення Біткоїна до діапазону $70 000-$75 000, якщо Федеральна резервна система або Казначейство США не запровадять монетарні стимули або сприятливе законодавство.

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Джерело: news.bitcoin.com.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовиниСША
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