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Біткоїн обвалиться до нуля — «батько фінансів»

05.02.2025 13:00
Ольга Деркач
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Лауреат Нобелівської премії з економіки та «батько сучасних фінансів» Юджин Фама, професор Чиказького університету, запропонував песимістичний погляд на криптовалюту

Біткоїн обвалиться до нуля — «батько фінансів»

Біткоїн обвалиться до нуля — «батько фінансів» Фото: freepik.com

Він спрогнозував, що вартість Біткоїна, який вважається лідером криптовалют, має високу ймовірність досягти нульової позначки протягом наступних 10 років.

Професор Фама виступив на подкасті Capitalisn’t, де зазначив, що «Біткоїн не може виконувати свою роль як валюта».

Він заявив, що Біткоїн «не підтримує стабільну реальну вартість і має дуже волатильну реальну вартість», додавши, що «через обмежену пропозицію ціна визначається виключно попитом, що викликає надзвичайну волатильність, роблячи його непридатним для обміну».

Професор Фама вважається вченим, який створив логічну основу для фондів, що відслідковують індекси, стверджуючи, що «вся інформація на ринку негайно відображається в цінах на активи».

Він отримав Нобелівську премію з економіки у 2013 році разом з Робертом Шиллером з Єльського університету та Ларсом Петером Хансеном з Чиказького університету.

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«Я сподіваюся, що Біткоїн обвалиться. Якщо Біткоїн не обвалиться, нам доведеться переосмислити нашу валютну теорію з самого початку», — сказав Фама.

Однак він продемонстрував відкрите ставлення, визнавши, що в його світогляді є «можливість помилятися».

Раніше Білл Гейтс, співзасновник Microsoft (MS), також висловлював негативну думку про Біткоїн та інші криптовалюти. В інтерв’ю перед виходом своєї автобіографії Гейтс зазначив, що «навіть люди з високим IQ обманюють себе щодо природи віртуальної валюти».

Тим часом ціна Біткоїна демонструє різке падіння. Негативний вплив має відновлення торгової війни з боку США. Станом момент написання Біткоїн торгувався на рівні $97 968, що на 0,85% нижче, ніж 24 години тому. Крім того він опустився нижче психологічної позначки в $100 000.

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Джерело: Chosun.Biz.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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