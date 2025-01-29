Лютий — історично «бичачий» для Біткоїна: чи повториться тенденція

Лютий традиційно був сприятливим місяцем для Біткоїна: у двох третинах випадків він демонстрував зростання на двозначні відсотки

За даними Coinglass, вісім з останніх дванадцяти місяців лютого, починаючи з 2013 року, показали двозначні відсотки зростання Біткоїна. Середній приріст за другий місяць року становить 15,6%.

Більше того, лише два лютих за останні дванадцять років були місяцями падіння, а саме у 2014 та 2020 роках. У лютому 2018 та 2023 років, коли спостерігався ведмежий ринок, актив не змінився.

Найбільший приріст був у лютому 2013 року, коли він зріс на 62% за місяць, а другий за величиною — у 2024 році, коли BTC зріс на 43,5%, піднявшись з $42 580 до $62 560.

Бичачий лютий Біткоїна

Лютий 2016, 2017 та 2021 років також були «бичачими» для цін на BTC, з ростом від 20% до 37%. Крім того, 2025 рік — це рік після халвінгу, і в лютому в усіх цих роках спостерігалася позитивна цінова динаміка.

Якщо BTC вдасться досягнути лише середнього показника за останні дванадцять років наступного місяця, він може досягти мінімуму в $118 000.

Березень також історично був сприятливим для цін на Біткоїн, особливо в останні роки, з ростом у п’ять з шести місяців, починаючи з 2019 року.

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Однак січень був не таким продуктивним для найбільшої криптовалюти, з приблизно рівним розподілом між прибутками і збитками за місяць.

Цього місяця криптовалюта зросла приблизно на 8,5% і наразі торгується на позначці вище $102 000 після падіння до $98 000. Це вище середнього січневого показника на 3,7%, тому є всі шанси, що Біткоїн перевершить $118 000 у лютому.

Лютий був навіть кращим для цін на Ethereum в історичному плані: з 2017 року вони зросли в середньому на 17%. Останні шість років поспіль ETH стрибав у лютому, а найбільший приріст відбувся у 2024 році, коли він піднявся більш ніж на 46% з $2280 до $3380.

Березень також був сприятливим для ETH, але цей січень стає вже четвертим за рахунком, в якому спостерігається падіння.

З початку місяця Ethereum впав більш ніж на 5% і зараз торгується на рівні близько $3 119.

Якщо він зможе відповідати середнім показникам попередніх лютневих місяців, ціни на ETH можуть піднятися до $3 750, але це все одно залишить його в межах обмеженого діапазоном каналу, в якому він застряг. Однак повторення показників лютого 2024 року може призвести до зростання ETH до $4 700.

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Джерело: CryptoPotato.