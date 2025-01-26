Скільки біткоїнів купив BlackRock у 2025 році

Після затвердження серії спотових біржових фондів (ETF) на Біткоїн (BTC) на початку 2024 року, найбільший менеджер за активами в управлінні (AUM) BlackRock долучився до криптовалютної боротьби і став одним з найбільших власників цифрових активів у світі

Криптовалютний портфель фінансового гіганта виріс до приголомшливої загальної вартості $61,46 млрд, причому найбільші його активи складаються з BTC, Ethereum (ETH) та стейблкоїна USDC.

На даний момент BlackRock володіє близько 569 000 біткоїнів на загальну суму $57,75 млрд.

З моменту створення свого ETF, iShares Bitcoin Trust (IBIT), гігант з управління активами постійно скуповував провідну світову криптовалюту, збільшивши свій баланс з 220 6 січня 2024 року до 552 000 в останній день того ж року.

З початку 2025 року BlackRock придбав ще 17 000 BTC, що становить 1,7 млрд.

Незважаючи на певну волатильність балансу — 9 січня BlackRock мав 559 000 BTC, а 16 січня — 554 000, — загальна траєкторія криптовалюти в управлінні була переважно стабільною.

Цікаве по темі: Гендиректор BlackRock прогнозує злет Біткоїна до $700 тис.

Чого не скажеш про IBIT ETF, який зростав хвилеподібно. Наприклад, фонд зростав з певною швидкістю в період з січня по березень 2024 року, але потім фактично торгувався в боковому тренді до переобрання Дональда Трампа.

Цей рік не став винятком для IBIT, оскільки ETF зростав до 6 січня, а потім обвалився до 13 січня, щоб знову відновити зростання. Згодом він знову почав корекцію 22-го числа місяця.

Проте, схоже, що BlackRock очікує безпрецедентний сплеск пізніше в 2025 році, оскільки його генеральний директор Ларрі Фінк нещодавно висловив думку, що BTC може досягти $700 000.

Поведінка активу не дивує, враховуючи, що до цього часу він відносно точно імітував траєкторію Біткоїна. Сам BTC пережив приголомшливе зростання до березня 2024 року, а потім кілька місяців бокової торгівлі та падіння.

Крім того, як і IBIT, Біткоїн був пробуджений від сну результатами виборів і знайшов свої нові максимуми майже на $10 000 вище важливого психологічного рівня в $100 000.

Знову ж таки, ситуація у 2025 році схожа, оскільки BTC досягнув нових і вищих максимумів нещодавно, 20 січня, але потім скоригувався.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи завершиться бичачий цикл Біткоїна найближчим часом — аналіз

25 фінансових аналітиків визначили цільову ціну Біткоїна на 2025-2030 рр.

Названо, хто купив 2% всіх біткоїнів

Джерело: Finbold.