Названо, хто купив 2% всіх біткоїнів

MicroStrategy Inc. купила біткоїнів на $243 млн, що стало 10-ю поспіль щотижневою покупкою компанії, яка займається розробкою корпоративного програмного забезпечення

MicroStrategy тепер володіє понад 2% всіх біткоїнів, які коли-небудь будуть існувати. Співзасновник і голова правління Майкл Сейлор нарощує покупки в рамках стратегії «купуй і утримуй», яку він розпочав у 2020 році. MicroStrategy володіє близько $41 млрд оригінальної криптовалюти.

Згідно з поданою заявою до Комісії з цінних паперів і бірж США, MicroStrategy придбала 2 530 токенів Біткоїна за середньою ціною приблизно $95 972 з 6 по 12 січня. В останні тижні темпи покупок сповільнилися.

Так звана біткоїн-скарбниця планує залучити $42 млрд капіталу до 2027 року, використовуючи продаж акцій на ринку і розміщення конвертованих боргових зобов’язань для купівлі додаткової кількості біткоїнів. MicroStrategy вже перевищила дві третини своїх цілей по залученню капіталу менш ніж через три місяці після оголошення своїх планів. Згідно з поточним планом, вона може придбати біткоїнів ще на $6,5 млрд на кошти, отримані від продажу акцій.

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Хедж-фонди стимулювали частину попиту, оскільки вони шукають у MicroStrategy конвертовані арбітражні стратегії, купуючи облігації і продаючи акції за низькою ціною, по суті, роблячи ставку на волатильність базових акцій.

Компанія сподівається просунути свої пропозиції акцій, а 21 січня відбудеться голосування акціонерів, на якому буде вирішено, чи збільшувати кількість оголошених акцій класу А з 330 мільйонів до 10,3 мільярдів. MicroStrategy також планує залучити $2 млрд шляхом розміщення безстрокових привілейованих акцій, які будуть старшими за звичайні акції класу А.

Цього року акції MicroStrategy зросли на 13%, закрившись на позначці $327,91, але все ще значно нижче свого історичного максимуму, досягнутого в листопаді 2024 року на позначці $474. Цього року Біткоїн впав приблизно на 3% після зростання більше, ніж на 120% у 2024 році.

Нагадаємо, що MicroStrategy планує залучити $42 млрд для купівлі біткоїнів. MicroStrategy Inc. залучила ряд банків для допомоги у залученні $42 млрд за рахунок продажу нових акцій і цінних паперів з фіксованим доходом, щоб купити більше біткоїнів.

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За матеріалами: Bloomberg.