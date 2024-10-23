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PaySpaceMagazine

Віталік Бутерін розкритикував заяву голови MicroStrategy про Біткоїн

23.10.2024 14:20
Ольга Деркач
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Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін розкритикував нещодавні коментарі голови MicroStrategy Майкла Сейлора на підтримку інституційного зберігання Біткоїна

Віталік Бутерін розкритикував заяву голови MicroStrategy про Біткоїн

Віталік Бутерін розкритикував заяву голови MicroStrategy про Біткоїн Фото: pexels.com, youtube.com

Пропозиція Майкла Сейлора про те, щоб великі фінансові установи та установи, які «занадто великі, щоб збанкрутувати», займалися зберіганням біткоїнів, викликала здивування в біткоїн-спільноті. Бутерін та інші стверджували, що такий підхід суперечить децентралізованій природі Біткоїна та інших криптовалют.

У відповідь на слова Майкла Сейлора, Віталік Бутерін виступив з протестом і назвав підхід Сейлора «повним божевіллям».

Бутерін, який відіграв важливу роль у формуванні дискусій навколо децентралізації в криптопросторі, стверджував, що покладання на великі фінансові установи, такі як BlackRock і Fidelity, для зберігання біткоїнів суперечить основним принципам криптовалют.

Він також зазначив, що стратегія, запропонована Майклом Сейлором, призводить до регуляторного захоплення — ситуації, коли потужні фінансові установи беруть під свій контроль Біткоїн і, таким чином, ставлять під загрозу децентралізацію Біткоїна.

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Віталік Бутерін нагадав, що раніше він говорив про певні децентралізовані принципи, однак поява нових криптографічних інструментів, таких як zk-SNARKs і абстракція рахунків, змінила ландшафт самоконтролю. Він сказав, що справжня цінність криптовалют — це децентралізація і можливість працювати поза існуючими фінансовими системами.

Майкл Сейлор, який є ентузіастом Біткоїна, до цього часу рекомендував самозабезпечення як засіб захисту мережі Біткоїна. У світлі краху FTX, що стався у 2022 році, Сейлор підкреслив, що самоконтроль має вирішальне значення, оскільки без нього не може існувати децентралізована мережа.

Однак у своєму нещодавньому інтерв’ю фінансовому репортеру Медісон Рейді Сейлор змінив свою позицію, заявивши, що за зберігання біткоїнів повинні відповідати великі установи, а не користувачі.

Сейлор також применшив ризики дій уряду, заявивши, що кожен, хто думає, що уряди захоплять біткоїни, є «параноїдальним крипто-анархістом». За його словами, великі фінансові установи більше підходять на роль зберігача біткоїнів завдяки своєму розміру та досвіду. Така зміна позиції викликала гнів біткоїн-спільноти, багато хто стверджує, що Сейлор виступає за контроль над децентралізованим активом з боку центральних органів.

Нагадаємо, що у США пропонують заборонити Біткоїн. Заборона Біткоїна або введення податку на першу криптовалюту може допомогти в реалізації первинного дефіциту бюджету, впевнені у США.

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За матеріалами: CoinGape.

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