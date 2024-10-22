У США пропонують заборонити Біткоїн: що сталось

Заборона Біткоїна або введення податку на першу криптовалюту може допомогти в реалізації первинного дефіциту бюджету, впевнені у США

Федеральний резервний банк у Міннеаполісі, штат Міннесота, запропонував заборонити або обкласти Біткоїн податком, щоб реалізувати первинний дефіцит бюджету.

У Федрезерві пояснюють, що оскільки уряд намагається підтримувати постійний дефіцит за допомогою номінального боргу, то наявність BTC створює проблеми для реалізації політики.

«Біткоїн створює «пастку збалансованого бюджету» — альтернативний стан, в якому уряд змушений балансувати свій бюджет», — йдеться в робочому документі ФРБ Міннеаполіса.

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Експерти Федрезерву використали Біткоїн як приклад «безпеки приватного сектору» з фіксованою пропозицією без «реальних претензій на ресурси». В результаті вони дійшли висновку, що для розв’язання проблем цифровий актив варто заборонити або обкласти податком.

На сьогодні США накопичили $35,7 трлн загального накопиченого державного боргу. Проте первинний дефіцит (річний розрив між витратами та податковими надходженнями) наразі становить приблизно $1,8 трлн.

Скандальне дослідження прокоментував керівник відділу досліджень цифрових активів VanEck Метью Сігел. За його словами, Федеральний резервний банк долучився до Європейського центрального банку (ЄЦБ) в атаці на Біткоїн.

Раніше ЄЦБ опублікував звіт про вплив Біткоїна на суспільство. Економісти зазначали, що перша криптовалюта перетворилась з платіжної системи на інвестиційний актив, що несе в собі низку ризиків. Деякі аналітики назвали документ «оголошенням війни для Біткоїна».

Нагадаємо, січень 2025 року може стати моментом, коли Біткоїн (BTC) досягне нового історичного максимуму. Цей прогноз слідує за триваючим ралі, яке поставило актив на порозі подолання критично важливого рівня опору в $70 тис.

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За матеріалами Cointelegraph