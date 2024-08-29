Технічний аналіз криптовалют: методи та індикатори

У цій статті ми поговоримо про методи технічного аналізу, розглянемо базові індикатори (SMA, MACD, RSI), пояснимо, що таке середні ковзні, рівні опору / підтримки тощо

Технічний аналіз в криптовалюті — це велика стіна, яка відокремлює прибуткову торгівлю цифровими активами від азартних ігор і здогадок. Рух фінансового ринку можна звести до моделей, які з часом повторюються, вказуючи на точки входу, зміну цін, сигнали на продаж, ринковий тренд та інші можливі майбутні результати. Вивчення цих ринкових тенденцій — це технічний аналіз — ключ до того, щоб бути прибутковим трейдером.

На відміну від фундаментального аналізу, технічний працює, покладаючись виключно на цінові моделі та дані про обсяги криптовалют. Фундаментальний аналіз, з іншого боку, в першу чергу використовується криптоінвесторами, щоб зрозуміти, як ринок бачить криптовалюту, її корисність і місце в екосистемі у довгостроковій перспективі.

Основні методи технічного аналізу

Основи технічного аналізу на крипторинку починаються з розуміння того, як читати криптографічні графіки. Для розуміння тенденцій крипторинку трейдери віддають перевагу свічковим графікам.

Свічка на криптографічних графіках складається з тіла і гніту, де тіло являє собою ціну відкриття і закриття, а гніт — найвищу і найнижчу цінові точки. Якби ціна закриття свічки була вищою за ціну відкриття, вона була б зеленого кольору, а в протилежному випадку — червоного.

Свічкові моделі можна використовувати для визначення рівнів підтримки та опору. Рівні підтримки — це цінові точки, де ціна активу має тенденцію припиняти падіння і навіть може змінити свій спадний тренд. Рівні підтримки формуються через сильний купівельний інтерес.

І навпаки, рівень опору — це ціна, при якій ціна активу має тенденцію припинити зростання і навіть може змінити висхідний тренд через сильний інтерес з боку продавців. Думайте про опір як про верхню межу цінового рівня або стелю.

По суті, рівні підтримки і опору вказують на попит і пропозицію даного активу та позиції учасників ринку.

Ціна криптоактивів, швидше за все, залишиться в межах рівнів підтримки і опору, але коли ціни рухаються нижче підтримки або вище смуг опору, це називається розворотом тренду і часто супроводжується проривом у будь-якому напрямку, часто викликаним вищим за середній обсягом торгів.

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Технічні індикатори для аналізу криптовалют

Технічні індикатори відображають реальні ринкові показники і допомагають визначити ключові рівні підтримки/опору, перекупленості/перепроданості, напрямок тренду та багато іншого.

За допомогою індикаторів криптотрейдери можуть знаходити оптимальні точки входу в ринок й отримувати з певною точністю сигнали на купівлю та продаж криптовалюти. Як правило, біржові термінали вже містять попередньо налаштовані базові індикатори, які трейдер може використовувати у своїй торгівлі, як-от SMA (ковзаючі середні), MACD, Volume тощо.

До слова, ковзні середні, які часто скорочують як MA, — це статистичні розрахунки, що використовуються для аналізу точок даних за певний період. У контексті торгівлі ці точки даних представляють історичні ціни криптовалют. Ковзні середні називаються «рухомими», тому що вони постійно оновлюються в міру надходження нових даних, створюючи згладжену лінію на ціновому графіку.

Головна мета ковзної середньої — відфільтрувати короткострокові коливання і шум на ринку. Цей ефект згладжування дозволяє трейдерам легше ідентифікувати основний тренд, хай то висхідний, спадний або бічний. Детальніше тему ми висвітлювали у цьому матеріалі.

Прості/згладжені ковзні середні SMA.

Проста ковзна середня (SMA) — це технічний індикатор, який згладжує цінові дані за певний період часу і може використовуватися для виявлення основних тенденцій і потенційних розворотів трендів.

Наприклад, коли поточна ціна криптовалюти вище SMA, це може вказувати на висхідний тренд. З іншого боку, якщо поточна ціна падає нижче SMA, це вказує на спадний тренд. Використання декількох індикаторів ковзних середніх може допомогти у побудові ліній тренду. Наприклад, найпоширенішими є 50-денні, 100-денні та 200-денні ковзні середні.

Ковзні середні також можуть вказувати на довгострокові тенденції. Наприклад, якщо короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову ковзну середню (ситуація, відома як «золотий хрест»), це свідчить про те, що на горизонті з’являються бичачі ринки (що це за тренд читайте тут).

Є і протилежний тренд — «хрест смерті». Це індикатор технічного аналізу, який показує, що короткострокова ковзна середня падає нижче довгострокової ковзної середньої, зазвичай 50-денної та 200-денної. Це часто є сигналом розвороту ведмежого тренду, але це не завжди так. Ознайомитися з реальним прикладом застосування даного індикатора можна в наступній статті.

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Конвергенція/дивергенція середніх ковзних (MACD)

MACD — це інструмент відстеження тренду, який використовує ковзні середні для визначення імпульсу акції, криптовалюти або іншого торгового активу. Цей індикатор складається з лінії MACD, сигнальної лінії та гістограми. Він в основному використовується для визначення бичачих або ведмежих тенденцій та імпульсу, і на їх основі — можливих точок входу і виходу.

Наприклад, коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію (бичачий кросовер), це потенційна точка входу. І навпаки, якщо лінія MACD перетинає сигнальну лінію нижче (ведмежий кросовер), це потенційна точка виходу.

Важливо відзначити, що MACD надає відносну інформацію. Це означає, що інвестор або трейдер повинен орієнтуватися на рівень і напрямок MACD/сигнальних ліній у порівнянні з попередніми ціновими рухами цінних паперів, про які йде мова.

Індекс відносної сили (RSI).

Використовується для оцінки того, чи є певний актив перекупленим або перепроданим, що вказує на загальний бичачий або ведмежий тренд. Криптовалюта є перекупленою, якщо RSI становить близько 70% (може призвести до корекції ціни), і перепроданою, якщо RSI менше ніж 30% (може призвести до розвороту ціни вгору).

Іншими словами, RSI — це осцилятор, який розраховує середнє зростання та падіння ціни за певний період часу. Період за замовчуванням становить 14 періодів зі значеннями від 0 до 100.

На думку багатьох експертів, RSI — один із найкращих індикаторів для вимірювання ринкових настроїв.

Після того, як ви освоїте базовий технічний аналіз і попрактикуєтеся з деякими з вищезгаданих індикаторів, ви можете перейти до експериментів з більш просунутими техніками і стратегіями.

Варто зазначити, що жодна торгова техніка або стратегія не є безвідмовною і схильна до втрат. Для трейдерів важливо вчитися, експериментувати і постійно оновлювати свої торгові стратегії, щоб отримувати стабільний прибуток.

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За матеріалами: onetrading.com, academy.binance.com.