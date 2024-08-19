Райдужний графік Біткоїна: що це таке та як його читати

Райдужний графік Біткоїна допомагає інвесторам зрозуміти, коли актив може бути недооцінений або переоцінений на основі історичних даних. Дізнайтесь більше про те, як це працює, з нашої статті

Що таке райдужний графік Біткоїна

Райдужний графік Біткоїна (Bitcoin Rainbow Chart) — це візуалізація, яка використовується для прогнозування довгострокових цінових трендів криптовалюти Bitcoin. Цей графік відображає історичні цінові дані Біткоїна з певним кольоровим градієнтом, який дозволяє інвесторам побачити, як змінювалася ціна криптовалюти з часом і до яких рівнів вона може дійти в майбутньому.

Важливо зазначити, що райдужний графік Біткоїна базується на логарифмічному тренді та не претендує на точність, а лише пропонує спосіб візуалізації довгострокових тенденцій для інвесторів. Це один з інструментів для аналізу, але не гарантія майбутніх результатів.

Графік накладається на серію кольорових смуг, кожна з яких представляє окрему фазу ринкового циклу Біткоїна. Кольори на графіку зазвичай розташовані від синього до червоного, де синій колір означає можливу недооцінку активу (“купуй”), а червоний — можливу переоцінку або спекулятивну бульбашку (“продавай”). Графік також може містити проміжні кольори, які вказують на різні рівні ризику або можливостей для інвестицій.

Як працює райдужний графік Біткоїна

Графік будується на основі багаторічних історичних даних і застосування логарифмічної регресійної кривої. Ця крива потім розбивається на діапазони від синього (найнижчий) до темно-червоного (найвищий).

Кожна кольорова смуга представляє різний ціновий діапазон, і позиція Біткоїна в межах цих смуг може дати швидке уявлення про те, чи вважається він переоціненим, недооціненим або знаходиться десь посередині, виходячи з історичних тенденцій.

Темно-червоний: Ринок надзвичайно перенасичений, і ціна, швидше за все, впаде.

Ринок надзвичайно перенасичений, і ціна, швидше за все, впаде. Червоний: Біткоїн перекуплений, і трейдерам варто розглянути можливість фіксації прибутку.

Біткоїн перекуплений, і трейдерам варто розглянути можливість фіксації прибутку. Темно-помаранчевий: Покупці домінують на ринку, і FOMO (страх упустити вигоду) в самому розпалі. Про те, Як FUD і FOMO заважають трейдерам заробляти, ми писали раніше.

Покупці домінують на ринку, і FOMO (страх упустити вигоду) в самому розпалі. Про те, Як FUD і FOMO заважають трейдерам заробляти, ми писали раніше. Світло-помаранчевий: Ринок збалансований, і не дає чітких вказівок на те, купувати чи продавати.

Ринок збалансований, і не дає чітких вказівок на те, купувати чи продавати. Жовтий: Інвесторам варто ходлити Біткоїн, оскільки він не переоцінений і не недооцінений.

Інвесторам варто ходлити Біткоїн, оскільки він не переоцінений і не недооцінений. Світло-зелений: Біткоїн відносно дешевий, що робить його потенційною можливістю для купівлі.

Біткоїн відносно дешевий, що робить його потенційною можливістю для купівлі. Зелений: Сприятливий час для накопичення більшої кількості біткоїнів.

Сприятливий час для накопичення більшої кількості біткоїнів. Світло-блакитний: Дуже хороша можливість для покупки.

Дуже хороша можливість для покупки. Синій: Біткоїн сильно недооцінений, що вказує на потенційне дно ринку.

Як користуватися райдужним графіком Біткоїна

Ідея досить проста: коли Біткоїн знаходиться в холодних кольорах (синьому і зеленому), це може бути гарний час для покупки. Ці кольори вказують на те, що Біткоїн недооцінений порівняно з історичними тенденціями. І навпаки, коли Біткоїн знаходиться в тепліших кольорах (червоному і темно-червоному), це може бути сигналом того, що ринок перегрітий і можливо, буде розумно зафіксувати прибуток.

Однак, дуже важливо пам’ятати, що індикатор райдуги Біткоїна — це не кришталева куля. Хоча це зручний інструмент для візуалізації довгострокових трендів, Біткоїн є дуже волатильним активом, і минулі показники не гарантують майбутніх результатів. Графік базується на історичних даних, і немає ніяких гарантій, що ціна Біткоїна буде продовжувати дотримуватися тих самих моделей в майбутньому.

Халвінг Біткоїна та райдужний графік

Ще одним ключовим аспектом райдужного графіка Біткоїна є його зв’язок з подіями халвінгу. Для тих, хто не знайомий з цією концепцією, халвінг відбувається приблизно кожні чотири роки, зменшуючи винагороду, яку майнери отримують за додавання нових блоків до блокчейну, вдвічі. Ця подія є важливою, оскільки вона зменшує швидкість створення нових біткоїнів, потенційно спричиняючи дефіцит і зростання ціни.

Історично склалося так, що ціна Біткоїна, як правило, перебуває в нижніх діапазонах райдужного графіка під час халвінгу, а потім підіймається до верхніх діапазонів протягом наступних років. Ось як це читати:

Блакитні вертикальні лінії ─ дати халвінгів.

Чорна крива — курс Біткоїна.

Веселка — колірна диференціація, яка допомагає визначити перспективи купівлі криптовалюти в кожен момент часу. Наприклад, BTC у червоній зоні означає, що монета перекуплена. У такі моменти, як правило, криптовалюта перебуває поблизу пікових цінових значень, а значить купувати її — не найкраще рішення. Блакитна зона, навпаки, свідчить про те, що ціна BTC досягає дна.

Хто створив райдужний графік Біткоїна

Ідея застосування колірної диференціації для оцінки поточного становища і прогнозування майбутніх тенденцій Біткоїна була запропонована користувачем Reddit з ніком Azop, який представив свою теорію у 2014 році.

Ця концепція швидко привернула увагу інших членів криптоспільноти, включно з учасником форуму bitcointalk під ніком Trolololo. Того ж року, завдяки його розрахункам, був створений перший райдужний графік Біткоїна.

У своїй моделі Trolololo використовував розробки Azop і дані про поведінку криптовалюти в попередніх ринкових циклах. За допомогою логарифмічної регресії він сформував передбачувану траєкторію зміни курсу Біткоїна.

Ви можете переглянути поточну діаграму райдуги Біткоїна на ряді сайтів, таких як Blockchain Center і TradingView.

Як використовувати райдужний графік Біткоїна у вашій стратегії

Якщо ви трейдер або інвестор, графік веселки Біткоїна може стати чудовим доповненням до вашого інструментарію. Але пам’ятайте, що графік краще розглядати як довгостроковий орієнтир, а не як короткостроковий торговий сигнал. Ціна Біткоїна може бути неймовірно волатильною, тому важливо тримати в голові загальну картину і не зациклюватися на щоденних коливаннях.

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Допоміжні джерела: Blockchain Center, TradingView, koinly.io