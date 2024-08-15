Криптовалютні ордери: все, що потрібно знати для успішної торгівлі

Існує багато різних криптовалютних ордерів, які допомагають купувати, продавати й торгувати криптовалютою. Розповідаємо про різні типи криптовалютних ордерів, а також про переваги та недоліки кожного з них

У світі криптовалютної торгівлі, де волатильність та швидкість змінюють ринкові умови майже миттєво, знання основних типів ордерів може стати вирішальним фактором успіху. Правильний вибір ордера не тільки допомагає мінімізувати ризики, але й значно підвищити ефективність вашої торгової стратегії. Від базових ринкових ордерів до складніших стоп-лімітних та трейлінг-стопів, розуміння кожного з них відкриває нові можливості для адаптації до динамічних умов ринку.

У цій статті ми детально розглянемо різні типи криптовалютних ордерів, їх особливості та переваги. Незалежно від того, чи ви новачок, чи досвідчений трейдер, знання про те, як і коли використовувати кожен тип ордера, стане ключем до вашого успіху у світі криптовалют.

Типи криптовалютних ордерів

Деякі з найпоширеніших типів криптовалютних ордерів наступні:

Ринкові ордери;

Лімітні ордери;

Стоп-ордери;

Стоп-лімітні ордери;

Лімітний ордер тейк-профіт;

Стоп ринкові ордери;

Ринковий ордер тейк-профіт;

Трейлінг-стоп ордер.

Розгляньмо детальніше кожен з них.

Ринкові ордери (Market Orders)

Це найпростіший вид ордера, який виконується миттєво за найкращою доступною ціною на ринку. Ринкові ордери гарантують швидкість виконання, але не дають можливості контролювати точну ціну покупки або продажу.

Плюси: Миттєве, гарантоване виконання. Підходить для трейдерів, які надають перевагу швидкості, а не ціні.

Мінуси: Схильний до прослизання, оскільки може виконуватися за іншою ціною, ніж очікувалося. Не може бути скасований після розміщення. Вищі комісії в порівнянні з іншими типами ордерів.

Лімітні ордери (Limit Orders)

Ці ордери виконуються тільки за вказаною або кращою ціною. Трейдер вказує конкретну ціну, за якою він готовий купити або продати актив. Лімітні ордери можуть залишатися невиконаними, якщо ринкова ціна не досягне встановленої.

Плюси: Більше контролю над ціною та виконанням. Гнучкість у встановленні конкретних цін купівлі або продажу. Можуть бути частково виконані, якщо ціна досягне встановленого рівня.

Мінуси: Не гарантується виконання, якщо зазначена ціна не буде досягнута. Ордери виконуються в порядку зростання ціни, тому ваш ордер може бути виконаний не одразу.

Стоп-ордери (Stop Orders)

Стоп-ордери активуються, коли ринкова ціна досягає зазначеного рівня, відомого як стоп-ціна. Після активації, стоп-ордер перетворюється на ринковий ордер. Це корисно для автоматичного виходу з позиції, коли ціна досягає певного рівня.

Плюси: Допомагає захистити прибуток і обмежити збитки. Можна використовувати як для купівлі, так і для продажу. Забезпечує рівень автоматизації вашої торгової стратегії.

Мінуси: Не гарантує виконання, якщо ринок не досягне стоп-ціни. Вразливі до прослизання, як і ринкові ордери.

Стоп-лімітні ордери (Stop-Limit Orders)

Це комбінація стоп-ордера і лімітного ордера. Коли ринкова ціна досягає стоп-ціни, ордер перетворюється на лімітний ордер за заданою ціною або кращою. Це дозволяє контролювати точну ціну виконання після активації.

Плюси: Точний контроль над ціною виконання. Знижує ризик шляхом встановлення конкретних параметрів купівлі/продажу. Можна використовувати для ефективного захисту прибутку або обмеження збитків.

Мінуси: Не виконується миттєво; вимагає дотримання стоп- і лімітних цін. Може не виконатися повністю, якщо ринок не досягне граничної ціни.

Лімітний ордер тейк-профіт (Limit Take-Profit Orders)

Лімітний ордер тейк-профіт — це заздалегідь визначений ордер, який автоматично продає криптовалютну позицію, коли її ціна досягає певного рівня або вище. Він використовується для фіксації прибутку, гарантуючи, що актив буде продано при сприятливому русі ринку.

Приклад: Ви володієте 1 біткоїном вартістю $50 000 і хочете встановити лімітний ордер тейк-профіт на рівні $60 000. Коли ринкова ціна досягне або перевищить $60 000, ваш біткоїн буде продано за цією ціною або вище.

Плюси: Допомагає захистити прибуток, коли ринок рухається на вашу користь. Пропонує контроль над ціною продажу. Зменшує потребу в постійному моніторингу.

Мінуси: Не гарантує виконання угоди, якщо ринок не досягне зазначеної ціни. Ціна може ненадовго торкнутися цілі, а потім розвернутися, що призведе до втрачених можливостей.

Стоп-ринкові ордери (Stop Market Orders)

Після досягнення стоп-ціни, стоп-ринковий ордер перетворюється на ринковий ордер, який виконується за найкращою доступною ціною. Відмінність від звичайного стоп-ордера полягає в тому, що після активації він не має обмежень за ціною.

Плюси: Допомагає захистити прибутки та обмежити збитки. Виконується за поточною ринковою ціною при досягненні стоп-ціни. Забезпечує автоматизацію вашої торгової стратегії.

Мінуси: Не гарантує виконання за певною ціною. Вразливі до прослизання, як і ринкові ордери.

Ринковий ордер тейк-профіт (Market Take-Profit Orders)

Ринковий ордер тейк-профіт схожий на лімітний ордер тейк-профіт, але виконується за найкращою доступною ринковою ціною після досягнення зазначеного рівня. Пріоритетом є швидкість виконання, а не точність ціни.

Приклад: Ви володієте 1 біткоїном на суму $50 000 і хочете встановити ринковий ордер тейк-профіт на рівні $60 000. Коли ринкова ціна досягне або перевищить $60 000, ваш біткоїн буде негайно продано за поточною ринковою ціною.

Плюси: Гарантує виконання після досягнення зазначеної ціни. Підходить для тих, хто надає перевагу швидкості, а не конкретній ціні продажу. Зменшує ризик упустити можливості отримання прибутку.

Мінуси: Вразливий до потенційного прослизання, оскільки виконується за ринковою ціною, що переважає. Під час нестабільних ринкових умов ціна виконання може дещо відрізнятися.

Трейлінг-стоп ордер (Trailing Stop Orders)

Ордер, який автоматично коригує стоп-ціну залежно від руху ринкової ціни. Трейлінг-стоп дозволяє захистити прибуток, коли ціна рухається в бажаному напрямку, і забезпечує вихід з позиції, коли ціна змінюється на певний відсоток або суму.

Приклад: Ви купуєте 1 біткоїн за $50 000 і встановлюєте трейлінг-стоп ордер з 5%. Якщо ринкова ціна зростає до $60 000, стоп-ціна стає $57 000 (на 5% нижче піку). Якщо ринок знизиться і досягне $57 000, ваш біткоїн буде продано.

Плюси: Допомагає максимізувати прибуток під час цінових трендів. Автоматично підлаштовується для фіксації прибутку, захищаючи від збитків. Забезпечує гнучкість в управлінні угодами без постійного моніторингу.

Мінуси: Вразливий до ринкових коливань і потенційних помилкових сигналів у нестабільні періоди. Може спрацьовувати передчасно при короткострокових цінових коливаннях.

Час дії криптовалютних ордерів

Термін дії криптовалютних ордерів — це тривалість або умови, за яких криптовалютний ордер залишається активним. Найпоширеніші варіанти включають:

GTC (Good ‘Til Canceled): Залишається активним, поки не буде виконаний або скасований. Ідеально підходить для ордерів, які трейдер хоче залишити відкритими на тривалий період або до досягнення бажаної ціни.

Залишається активним, поки не буде виконаний або скасований. Ідеально підходить для ордерів, які трейдер хоче залишити відкритими на тривалий період або до досягнення бажаної ціни. IOC (Immediate or Cancel): Негайно виконує або скасовує частково виконані ордери. Зазвичай використовується для швидких угод, де трейдер готовий прийняти часткове виконання, але не хоче залишити частини ордера на ринку.

Негайно виконує або скасовує частково виконані ордери. Зазвичай використовується для швидких угод, де трейдер готовий прийняти часткове виконання, але не хоче залишити частини ордера на ринку. FOK (Fill or Kill — виконати або знищити): Повинно бути виконано в повному обсязі негайно або скасовано. Підходить для ситуацій, коли трейдер хоче уникнути часткових виконань і отримати повний обсяг угоди без затримок.

Повинно бути виконано в повному обсязі негайно або скасовано. Підходить для ситуацій, коли трейдер хоче уникнути часткових виконань і отримати повний обсяг угоди без затримок. Day Order (Денний ордер): Дійсний тільки протягом торгового дня, в який він був розміщений. Підходить для короткострокових угод, коли трейдер не планує залишати ордер відкритим на наступний торговий день.

Дійсний тільки протягом торгового дня, в який він був розміщений. Підходить для короткострокових угод, коли трейдер не планує залишати ордер відкритим на наступний торговий день. IOA (Immediate або Auction): Шукає негайну найкращу ціну і відправляє незаповнену частину на аукціон. Використовується для отримання найкращої ціни на частину ордера, що залишається після миттєвого виконання частини.

Чому ордери важливі

У світі криптовалютної торгівлі точність і своєчасність виконання ордерів можуть суттєво вплинути на результати вашої торгівлі. Знання та правильне використання різних типів ордерів надає трейдерам потужні інструменти для управління своїми позиціями та мінімізації ризиків. Кожен ордер має свої унікальні особливості, які можуть бути критично важливими залежно від конкретної торгової стратегії та ринкових умов.

Розуміння і правильне застосування цих ордерів допоможе вам не тільки підвищити ефективність вашої торгівлі, але і знизити емоційний стрес, пов’язаний з прийняттям торгових рішень. Опанувавши ці інструменти, ви зможете краще контролювати свої угоди, максимально захищати свої інвестиції й ефективніше реалізувати свої торгові стратегії.

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Допоміжні джерела: koinly.io, coinbase.com