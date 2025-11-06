close-btn
Скільки заробили найбільші українські компанії у 2025 — YouControl

06.11.2025 16:00
Ольга Деркач

Актуальні фінансові показники українських компаній за 3 квартал 2025 року вже доступні в системі YouControl та через API YouScore

Фото: motionarray.com та tr.tax.gov.ua

Про це повідомила пресслужба YouControl.

Зазначається, що звітність подали 61 387 компаній.

Топ 10 за виторгом:

  • TRADING — 197,7 млрд грн (+36,1% до 3 кв. 2024 року)
  • Енергоатом — 173,9 млрд грн (+33,4%)
  • Нафтогаз Трейдинг — 90,2 млрд грн (+17,1%)
  • DL SOLUTION — 84,0 млрд грн (+33,8%)
  • Укренерго — 76,9 млрд грн (+6,3%)
  • Сільпо-Фуд — 75,9 млрд грн (+13,8%)
  • Донбаське ПТП — 75,2 млрд грн (немає даних)
  • Укрнафта — 72,7 млрд грн (-5,4%)
  • Кернел-Трейд — 72,4 млрд грн (+13,1%)
  • Укрзалізниця — 66,0 млрд грн (-15,4%)

Серед лідерів п’ять підприємств є державними.

Читайте також: Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025

Нагадаємо, що у першому півріччі 2025 року українські банки заробили 100,06 млрд грн до сплати податків. Це майже такий самий результат, як і за аналогічний період минулого року. Податкові витрати становили 21,99 млрд грн, що становить приблизно 22% від загального прибутку.

Після сплати податків у банківській системі залишилося 78,07 млрд грн чистого прибутку. Водночас не всі фінансові установи завершили перше півріччя у плюсі: 13 банків задекларували збитки. Таким чином, на сьогодні кожен п’ятий банк в Україні працює збитково.

Також раніше ми писали, що станом на 1 жовтня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 890,1 млрд гривень. Це на 67,7 млрд грн, або на 8,2%, більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд грн).

