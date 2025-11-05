close-btn
У НБУ розповіли, скільки готівки перебуває в обігу в Україні

05.11.2025 20:00
Ольга Деркач

Станом на 1 жовтня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 890,1 млрд гривень. Це на 67,7 млрд грн, або на 8,2 %, більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд грн)

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Якщо у I кварталі року спостерігалося вилученням готівки з обігу, то у II і III кварталах попит на готівку дещо пожвавився.  Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю.

Додатковим фактором збільшення обсягів готівки в обігу у III кварталі  стало посилення невизначеності щодо завершення війни та зростання інтенсивності повітряних атак, що можуть призвести до тривалої відсутності електроживлення.

Отже, наводимо цікаві факти про оновлену статистику готівкового обігу станом на 1 жовтня 2025 року:

  1. У готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 881,0 млрд гривень, а також 15,1 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,9 млрд гривень.
  2. На одного жителя України станом на 1 жовтня 2025 року припадало 63 банкноти і 191 платіжна розмінна та обігова монета (станом на 1 січня 2025 року – 63 та 186 шт. відповідно).
  3. Серед банкнот найбільше в обігу – номіналом 500 гривень, найменше – номіналом 50 гривень (26,6% та 4,5% від загальної кількості банкнот в обігу відповідно).
  4. Стосовно монет нагадаємо, що сьогодні в готівковому обігу перебувають розмінні та обігові монети. Обігові монети є чотирьох номіналів: 1, 2, 5 та 10 гривень. Із них найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше – номіналом 10 гривень (4,5% та 2,2% від загальної кількості обігових монет в обігу відповідно).
Фото: t.me/nbu_ua

Читайте також: НБУ відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних

Щодо розмінних монет нагадаємо, що з 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Їх частка від загальної кількості в обігу становить 27,4%, водночас вони припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги. Тож їхнє поступове вилучення дасть змогу скоротити витрати держави на виготовлення, оброблення, транспортування та зберігання, а також учасників готівкового обігу – на їх обслуговування в обігу.

Натомість на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі та послуг. Наразі їх частка від загальної кількості в обігу становить 9,1%.

Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за січень – вересень 2025 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх питома вага за загальною кількістю в обігу зросла на 3,6 % та 0,3 % відповідно порівняно з початком цього року.

Докладно вивчити динаміку всіх номіналів монет та банкнот в обігу можна на сайті НБУ.

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів
ТОП статей 31.10.2025

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
