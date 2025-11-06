Уряд схвалив проєкт Держбюджету України на 2026 рік

Кабінет Міністрів України схвалив доопрацьований проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік» з урахуванням висновків і пропозицій Верховної Ради, ухвалених за результатами першого читання. Міністерство фінансів спільно з іншими відомствами опрацювало бюджетні висновки парламенту. Головна логіка бюджету залишається незмінною — максимальне спрямування ресурсів на оборону та стійкість держави, водночас забезпечення збалансованих соціальних і економічних пріоритетів

Про це повідомив Урядовий портал.

Зазначається, що порівняно з першим читанням, доходи державного бюджету збільшено на 27,8 млрд грн, видатки — на 33,6 млрд грн, а граничний обсяг дефіциту — на 5,8 млрд грн.

За результатами доопрацювання доходи держбюджету (без міжбюджетних трансфертів) визначено у сумі 2 трлн 854,3 млрд грн, видатки — 4 трлн 837,4 млрд грн, дефіцит — 1 трлн 900 млрд грн, що становить 18,4% ВВП.

Планується збільшення доходів державного бюджету завдяки змінам у податковій сфері та уточнення прогнозів надходжень. Зокрема, підвищення ставки податку на прибуток банківських установ із 25% до 50% (законопроєкт №14097) забезпечить додатково близько 30 млрд грн. Частину цього податку, яка раніше зараховувалася до місцевих бюджетів, спрямовано до спеціального фонду державного бюджету — ще 4,3 млрд грн.

Додаткові доходи очікуються також від збільшення дивідендів ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» — +1,3 млрд грн. Водночас відбулося технічне коригування грантових надходжень Світового банку за проєктом RELINC: грант на 5 млрд грн замінено пільговою позикою, гарантованою Європейською Комісією в межах механізму Ukraine Facility.

Зростання видатків зумовлене уточненням і підсиленням пріоритетних напрямів фінансування. Додаткові ресурси спрямують, зокрема, на:

резервний фонд : +18,9 млрд грн (загалом 54,5 млрд грн) для оперативного реагування на виклики воєнного часу;

: +18,9 млрд грн (загалом 54,5 млрд грн) для оперативного реагування на виклики воєнного часу; оплату праці викладачів: +6,6 млрд грн (загалом 190,5 млрд грн) — поетапне підвищення (протягом року) на 50 % рівня оплати праці не лише вчителям шкіл, але й педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти державної форми власності;

+6,6 млрд грн (загалом 190,5 млрд грн) — поетапне підвищення (протягом року) на 50 % рівня оплати праці не лише вчителям шкіл, але й педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти державної форми власності; публічні інвестиційні проєкти: +4,3 млрд грн (загалом 107,2 млрд грн) — включає продовження програми оновлення пасажирських вагонів;

+4,3 млрд грн (загалом 107,2 млрд грн) — включає продовження програми оновлення пасажирських вагонів; державну житлово політику: +1,3 млрд грн (загалом 46,5 млрд грн) — через ПАТ «Українська фінансова житлова компанія».

Також передбачено повернення до державного бюджету 1,4 млрд грн, раніше внесених до статутного капіталу ДП «Фінансування інфраструктурних проєктів» і невикористаних за призначенням.

