Названо точну дату запуску Defence City: що це дасть Україні

Вчора, 17 грудня, Уряд України схвалив розроблений Міністерством оборони пакет рішень, які потрібні для запуску роботи простору Defence City

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що йдеться про комплексну державну підтримку українських зброярів для масштабування та модернізації виробництв і генерування інновацій.

За поданням Міноборони Уряд передбачив:

порядок ведення реєстру Defence City

методику розрахунку частки оборонного доходу (кваліфікованого доходу)

порядок контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування, що спрямовується на розвиток діяльності

процедуру отримання статусу резидента та процедуру щорічного підтвердження відповідності вимогам режиму

захист даних підприємств ОПК в межах Defence City через подання до Міністерства оборони заяви, де зазначається, доступ до яких публічних реєстрів чи відомостей виробник прагне обмежити з безпекових міркувань

алгоритм релокації та захисту виробничих потужностей

механізм взаємодії центральної й місцевої влади при загальній координації Міноборони.

«Спеціальний правовий режим підтримки української збройної індустрії буде відкритий для підприємств, що мають стратегічне значення для обороноздатності України та відповідають визначеним стандартам і критеріям», — пояснюють у пресслужбі.

Раніше ми також писали, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про докапіталізацію приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло») шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 30 мільярдів гривень. «Укрфінжитло» є оператором державної програми доступного іпотечного кредитування єОселя.

