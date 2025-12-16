Укрфінжитло докапіталізують на 30 млрд грн для продовження програми єОселя

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про докапіталізацію приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло») шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 30 мільярдів гривень. «Укрфінжитло» є оператором державної програми доступного іпотечного кредитування єОселя

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Доступна іпотека єОселя – важлива складова політики розвитку виробників «Зроблено в Україні». За 3 роки дії програми понад 22 тисячі родин придбали житло на пільгових умовах, у власних домівках зростають 13,5 тисяч дітей. На цьому тижні уряд розширив умови програми і для мобілізованих військових. Докапіталізація «Укрфінжитла» дозволить ще близько 18 тисячам українських сімей скористатися єОселею», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Для реалізації рішення про докапіталізацію Міністерство фінансів України до кінця 2025 року випустить облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 30 млрд грн, зокрема:

7 млрд грн — строк обігу 4 роки, ставка доходу 14,1% річних, купонний період 6 місяців;

10 млрд грн — строк обігу 5 років, ставка доходу 12,9% річних, купонний період 6 місяців;

13 млрд грн — строк обігу 7 років, ставка доходу 11,0% річних, купонний період 6 місяців.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України здійснить придбання у державну власність акцій додаткової емісії «Укрфінжитла» в обмін на облігації внутрішньої державної позики. Це дозволить збільшити статутний капітал компанії та забезпечити подальше фінансування програми єОселя.

Довідково:

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

Раніше ми писали, що за січень-листопад 2025 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету податків та зборів, які контролює Державна податкова служба (ДПС), становлять 1 трлн 154,6 млрд грн.

