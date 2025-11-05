close-btn
Наглядова рада Ощадбанку обрала нового голову правління

05.11.2025 17:45
Микола Деркач

Вчора, 4 листопада, наглядова рада Ощаду обрала переможця конкурсу на посаду голови правління банку – ним став заступник голови правління з питань корпоративного бізнесу Юрій Каціон. Відповідно до чинних процедур призначення на посаду відбудеться після погодження його кандидатури Національним банком України

Фото: freepik.com, flaticon.com

Фото: freepik.com, flaticon.com

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Зазначається, що Юрій Каціон здобув вищу освіту в Київському національному економічному університеті, він є магістром з управління банківськими інвестиціями.

Загальний стаж роботи в банківській сфері – 27 років. За 24 роки роботи в Ощадбанку пройшов кар’єрний шлях від головного економіста до директора департаменту корпоративного бізнесу (2016 рік), згодом – до заступника голови правління, відповідального за корпоративний бізнес (2022 рік).

Пан Юрій має значний досвід у розвитку корпоративного бізнесу, реалізації складних інвестиційних проектів, структуруванні угод, зокрема з залученням міжнародних фінансових організацій. Серед його переваг – високі експертні компетенції в галузі аграрної та переробної промисловості, паливно-енергетичного комплексу, нафтопереробки, будівництва, металургії та ритейлу.

Читайте також: НБУ відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних

Юрій Каціон бере активну участь у розробці нормативних документів Ощадбанку та НБУ, а також профільних нормативно-правових актів у співпраці з виконавчою і законодавчою гілками влади, в тому числі щодо підтримки державою стратегічно важливих галузей економіки під час повномасштабної війни.

Наглядова рада відзначає вагомий внесок голови правління Ощаду Сергія Наумова в успіх банку. Рада висловлює Сергію Наумову щиру подяку за високий професіоналізм і відданість справі, які він послідовно демонстрував, очолюючи банк упродовж останніх п’яти років.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніОщадбанк
Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.