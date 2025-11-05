Наглядова рада Ощадбанку обрала нового голову правління

Вчора, 4 листопада, наглядова рада Ощаду обрала переможця конкурсу на посаду голови правління банку – ним став заступник голови правління з питань корпоративного бізнесу Юрій Каціон. Відповідно до чинних процедур призначення на посаду відбудеться після погодження його кандидатури Національним банком України

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Зазначається, що Юрій Каціон здобув вищу освіту в Київському національному економічному університеті, він є магістром з управління банківськими інвестиціями.

Загальний стаж роботи в банківській сфері – 27 років. За 24 роки роботи в Ощадбанку пройшов кар’єрний шлях від головного економіста до директора департаменту корпоративного бізнесу (2016 рік), згодом – до заступника голови правління, відповідального за корпоративний бізнес (2022 рік).

Пан Юрій має значний досвід у розвитку корпоративного бізнесу, реалізації складних інвестиційних проектів, структуруванні угод, зокрема з залученням міжнародних фінансових організацій. Серед його переваг – високі експертні компетенції в галузі аграрної та переробної промисловості, паливно-енергетичного комплексу, нафтопереробки, будівництва, металургії та ритейлу.

Читайте також: НБУ відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних

Юрій Каціон бере активну участь у розробці нормативних документів Ощадбанку та НБУ, а також профільних нормативно-правових актів у співпраці з виконавчою і законодавчою гілками влади, в тому числі щодо підтримки державою стратегічно важливих галузей економіки під час повномасштабної війни.

Наглядова рада відзначає вагомий внесок голови правління Ощаду Сергія Наумова в успіх банку. Рада висловлює Сергію Наумову щиру подяку за високий професіоналізм і відданість справі, які він послідовно демонстрував, очолюючи банк упродовж останніх п’яти років.

