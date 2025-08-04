Ощадбанк оголосив конкурс на посаду голови правління

Наглядова рада Ощадбанку розпочала конкурс на заміщення посади голови правління у зв’язку із завершенням терміну дії контракту чинного керівника

Відбір відбуватиметься відповідно до законодавства України, зокрема ч. 38 ст. 7 Закону «Про банки і банківську діяльність», яка передбачає проведення конкурсного відбору для призначення очільника банку, йдеться в пресрелізі Ощадбанку.

Ощадбанк є одним із найбільших системно важливих банків України та виконує ключову роль у підтримці макрофінансової стабільності, обслуговуванні державного сектору, реалізації соціальних програм та фінансуванні економіки, включно з її післявоєнним відновленням.

Наразі установа впроваджує нову стратегію розвитку на 2024–2028 роки, що передбачає цифрову трансформацію, підвищення ефективності, модернізацію бізнес-моделей і впровадження сучасних стандартів корпоративного управління, управління ризиками та ESG-підходів.

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Новий голова правління буде відповідальним за реалізацію цієї стратегії та забезпечення довгострокової стійкості банку. Серед ключових завдань — посилення клієнтоцентричності, розвиток цифрових сервісів, зміцнення ринкових позицій та підтримка економічного зростання країни.

Для забезпечення прозорості й професійності конкурсу банк залучив до процесу міжнародну компанію Korn Ferry, яка спеціалізується на підборі топменеджерів для провідних фінансових установ. Вона супроводжує процес пошукк кандидатів як в Україні, так і за кордоном.

Перевага надаватиметься лідерам із глибоким досвідом в управлінні банками, стратегічним баченням, високими етичними стандартами та здатністю проводити трансформації в умовах змін.

Нагадаємо, що Ощадбанк отримав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажними автомобілями. Відповідне рішення ухвалено Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпекою) згідно з наказом від 3 липня 2025 року.

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