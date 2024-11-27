Ощадбанк оголосив про нові кредити для бізнесу на енергостійкість

Українські підприємці зможуть отримати в Ощадбанку фінансування на енергостійкість від Норвегії та Німеччини

Ощадбанк виступить банком-партнером нової програми «Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України». Її метою є посилення стійкості української економіки до періодичних відключень електрики та забезпечення безперебійної роботи бізнесу шляхом фінансової підтримки рішень для стабільного доступу до електроенергії.

Обіцяють, що нова програма сприятиме доступу до банківського фінансування для забезпечення господарської та інвестиційної діяльності мікро- та малих підприємств (ММП), які надають робочі місця й можливість для українців отримувати дохід та здатність країни виробляти товари та послуги.

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Реалізація програми відбуватиметься за двома компонентами залежно від типу підприємства (мікро- або малі):

Грантова підтримка для мікропідприємств, спрямована на фінансування інвестицій для придбання альтернативних джерел енергії. Сума гранту – до 10 тис. євро без обов’язкового поєднання з банківськими кредитами, але можливе залучення кредитів для фінансування енергетичних інвестицій. Грантова підтримка в сумі до 20 тис. євро, яка надається з обов’язковим поєднанням з банківським кредитом для фінансування інвестицій в енергонезалежність підприємства. За умови успішної реалізації енергетичних інвестицій мале підприємство отримує відшкодування в обсязі до 40% поточної заборгованості за кредитом, отриманим на їхнє фінансування.

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До програми зможуть долучитися ММП, які:

мають до 10 працівників та до 2 млн євро річного доходу для мікро- й до 50 працівників та 10 млн євро – для малих підприємств;

здійснюють свою діяльність за визначеними видами економічної діяльності;

мають позитивну кредитну історію та бездоганну ділову репутацію;

не мають заборгованості перед бюджетом України;

не отримували міжнародну технічну допомогу з 1 лютого 2022 року.

Щоб взяти участь у програмі, треба буде заповнити форму на порталі ФРП «Навігатор фінансової підтримки». Приймання заявок розпочнеться в середині грудня, про це буде повідомлено окремо.

Нагадаємо, українські підприємці зможуть отримати часткову компенсацію в Ощадбанку за придбання техніки та обладнання українського виробництва.

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