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На які автівки українці найчастіше беруть кредити в Ощадбанку

04.11.2024 15:00
Дарія Шуть
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З початку 2024 року державний Ощадбанк видав понад 3300 українцям кредити на придбання автомобілів на загальну суму 3 мільярди гривень

На які автівки українці найчастіше беруть кредити в Ощадбанку

Фото: unsplash.com, freepik.com

Більшість автопозик (60%) було видано клієнтам Ощадбанку за партнерськими програмами з певними брендами. Мультибрендова програма «VIP Авто» залишається однією з найпривабливіших, охопивши близько 25% позичальників банку.

Як повідомили в пресслужбі Ощадбанку, серед автомобільних брендів, що мають найбільший попит для кредитів серед українців, лідирують Toyota, Mazda та Volkswagen.

Цьогоріч також помітно зріс середній чек на автокредит до майже 1 млн грн. Це свідчить як про зростання вартості автомобілів, так і про популярність програм Ощадбанку. Більшість клієнтів обирала кредити з високим початковим внеском (50-60%) та коротким терміном погашення від 24 до 36 місяців.

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«Завдяки активному розвитку партнерських програм та якісному обслуговуванню Ощадбанк продовжує утримувати лідерські позиції у сфері автокредитування, задовольняючи потреби як нових, так і постійних клієнтів», – зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

Наразі Ощадбанк пропонує кредитні програми з покращеними умовами на понад 25 автомобільних брендів, а мережа співпраці з партнерами налічує більш як 500 дилерських центрів по всій Україні. За перші дев’ять місяців 2024 року частка ринку Ощадбанку в автокредитуванні для населення становить 40%.

Нагадаємо, Ощадбанк запустив іпотечний продукт з плаваючою відсотковою ставкою, який доступний для усіх клієнтів. Процентна ставка за новою іпотечною програмою на перший рік становить 16,99%.

Починаючи з другого року ставка за цією іпотечною програмою складається з двох частин: фіксованої частини (4%), що є незмінною протягом дії кредитного договору та індексу UIRD3m (що розраховується відповідно до депозитних ставок фізосіб у гривні 20 найбільших українських банків).

Крім того, агенство Fitch покращило рейтинг Ощадбанку. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Ощадбанку в іноземній і національній валюті з «CCC-» і «CCC» до «CCC» і «CCC+» відповідно.

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Рубрики: БанкиГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніОщадбанк
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