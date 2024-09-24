Прозорро.Продажі та Ощадбанк запустять сервіс факторингу

Прозорро.Продажі та Ощадбанк підписали Меморандум про співпрацю щодо запуску факторингу. Новий фінансовий інструмент допоможе бізнесу отримувати фінансування на основі активів швидше, прозоріше та доступніше

Досвід Прозорро.Продажі в організації електронних аукціонів та технічні можливості компанії стануть основою для розробки, запуску і функціонування сервісу. Зі свого боку, Ощадбанк забезпечить експертизу у ключових економічних галузях, таких як ритейл, металургія, агропромисловий комплекс та енергетика, а також використає свій багаторічний досвід співпраці з підприємствами державного і комерційного секторів, йдеться в пресрелізі Ощадбанку.

«Ми раді стати першим підписантом Меморандуму про співпрацю з Прозорро.Продажі з числа банків. Ощадбанк зараз готує запуск факторингу як нового продукту. Ми зацікавлені запропонувати одразу найвищий стандарт цієї фінансової послуги. Впевнений, що наша двостороння співпраця буде вигідною для кожної зі сторін», — наголосив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку.

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Сервіс факторингу стане ще одним джерелом оборотних коштів для малого та середнього бізнесу, який часто стикається з проблемами у залученні фінансування. Співпраця між Ощадбанком та Прозорро.Продажі сприятиме інтеграції всіх необхідних функцій для ефективної роботи бізнесу – як для банків, так і для постачальників та дебіторів.

Факторинг стане важливим кроком до створення більш доступної фінансової інфраструктури для бізнесу в Україні.

Сервіс факторингу від Прозорро.Продажі реалізовано за підтримки Міністерства економіки України та за експертного сприяння Міжнародної фінансової корпорації (IFC) і Державного секретаріату з економічних справ Швейцарії (SECO).

Нагадаємо, що Ощадбанк отримав додаткові держгарантії на 4 млрд грн. Український уряд надав Ощадбанку на 2024 рік додаткові державні гарантії за портфельними банківськими кредитами на 4 млрд грн. Їх спрямують на кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ). В банку зазначили, що паралельно використовують попередній ліміт у розмірі 4,65 млрд грн. Новий обсяг державних гарантій дозволить Ощадбанку суттєво збільшити обсяги кредитування з пом’якшеними вимогами до застави.

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