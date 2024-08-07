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Ощадбанк майже вчетверо збільшив фінансування одного з агрохолдингів

07.08.2024 20:30
Дарія Шуть
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У рамках програми підтримки українського експорту Ощадбанк розширив фінансування для одного з лідерів аграрної галузі – групи компаній Kernel

Ощадбанк

Фото: unsplash.com, pixabay.com

Державний Ощадбанк збільшив кредитний ліміт для СТОВ «ДРУЖБА-НОВА», що входить до групи компаній Кернел, майже в чотири рази: з 340 млн грн до 1,253 млрд грн.

Цільове призначення фінансування – поповнення обігових коштів виробника сільськогосподарської продукції. Завдяки залученим коштам компанія зможе забезпечити ефективну збиральну та посівну кампанії в поточному році, що сприятиме збільшенню валютних надходжень від українського експорту.

Зазначається, що на сьогодні кредитний портфель групи компаній Kernel в Ощадбанку становить вже понад 2,2 млрд грн.

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«Підтримка аграрної галузі продовжує залишатись для нас пріоритетом під час війни, адже це не лише продовольча безпека, а й один з головних драйверів нашої економіки й валютних надходжень до України», — заявив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.

Довідково

Компанія «ДРУЖБА-НОВА» є одним із найбільших земельних кластерів Kernel – понад 110 тис. га.

Kernel є великим українським виробником та експортером зернових, лідером світового ринку соняшникової олії, ключовим постачальником сільгосп продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки.

На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Kernel постачає свою продукцію до більш ніж 70 країн.

Нагадаємо, Ощадбанк став третім державним банком, що доєднався до програми стимулювання створення індустріальних парків в Україні, відповідний договір було підписано з Міністерством економіки.

Тепер ініціатори та керуючі компанії індустріальних парків можуть вже подавати заявки до Ощадбанку для отримання державної підтримки за двома ключовими напрямами.

Також Ощадбанк уклав нові партнерські угоди, які допоможуть бізнесу вигідніше придбати енергообладнання в умовах непростої ситуації в країні. До переліку партнерів Ощадбанку долучилися компанії «Тер Сан Енерджі» та «Коламбус Енерджі Україна».

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Джерело: Ощадбанк

Рубрики: БанкиКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніОщадбанк
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