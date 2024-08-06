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Ощадбанк долучився до держпрограми створення індустріальних парків

06.08.2024 13:40
Дарія Шуть
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Ощадбанк став третім державним банком, що доєднався до програми стимулювання створення індустріальних парків в Україні, відповідний договір було підписано з Міністерством економіки

Ощадбанк долучився до держпрограми створення індустріальних парків

Фото: unsplash.com

Тепер ініціатори та керуючі компанії індустріальних парків можуть вже подавати заявки до Ощадбанку для отримання державної підтримки за двома ключовими напрямами.

Перший — надання безповоротної фінансової допомоги для розвитку інфраструктури індустріальних парків. Це включає, зокрема будівництво доріг, прокладання ліній зв’язку та забезпечення постачання газу, води й електроенергії.

Другий — компенсація витрат на підключення до інженерно-транспортних мереж, зокрема електричних. Це дозволить зменшити фінансове навантаження на ініціаторів проєктів та прискорити введення парків в експлуатацію. На період воєнного стану компенсація стосується лише підключення до електромереж.

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Надання коштів відбувається на безповоротній основі (50% кошторисної вартості) керуючим компаніям індустріальних парків для облаштування або будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, а також відшкодування 50% вартості приєднання до електричних мереж.

При цьому збільшено максимальний розмір стимулювання з 60 до 150 млн грн, співфінансування робіт відбуватиметься у співвідношенні 50 на 50. Керуючі компанії індустріальних парків з деокупованих територій зможуть реалізовувати проєкти у співфінансуванні 80 на 20.

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Також введені певні запобіжники. Кожен заявник бере на себе зобов’язання протягом 3 років побудувати на території індустріального парку не менше 5000 квадратних метрів будівель промисловості та залучити не менше 2 учасників. Все стимулювання надаватиметься через ескроу-рахунки, що будуть відкриті заявниками у державних банках.

Загалом у державному бюджеті закладено 1 млрд грн на стимулювання створення індустріальних парків у 2024 році. Як зазначають в Мінекономіки, індустріальні парки розв’язують критичне питання скорочення часу від ідеї до реального запуску виробництва, допомагають оптимізувати логістику та знижують початкові бар’єри для ведення бізнесу.

Нагадаємо, наприкінці липня Міністерство економіки України та Укрексімбанк підписали договір про співпрацю в рамках програми «Державне стимулювання створення індустріальних парків».

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Джерело: Мінекономіки України

Рубрики: БанкиГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органиОщадбанк
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