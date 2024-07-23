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Прибуток Ощадбанку зріс з початку року: названо суму

23.07.2024 17:30
Дарія Шуть
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Ощадбанк за перше півріччя 2024-го наростив чистий та операційний прибуток, а також дохід

Ощадбанк

Фото: motionarray.com, freepik.com

З початку року державний Ощадбанк отримав 8,81 млрд грн чистого прибутку, з них 74 млн грн – у червні. Банк покращив фінансовий результат на 2 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас чистий процентний дохід Ощадбанку за січень-червень відносно аналогічного періоду минулого року збільшився майже на 26% – до 10,96 млрд грн, а чистий непроцентний дохід зріс на близько 13% – до 4,09 млрд грн.

В пресслужбі Ощадбанку пояснили, що такого результату досягнуто в тому числі завдяки нарощуванню кредитування бізнесу та домогосподарств. Відповідні кредитні портфелі протягом перших шести місяців року збільшились як у представників великих корпорацій, так і у мікро-, малого середнього бізнесу та фізосіб.

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За перше півріччя цього року операційний прибуток Ощадбанку перевищує 7 млрд грн, що на 25% більше за результат аналогічного періоду минулого року.

«Одне з наших головних завдань зараз – зробити так, щоб ці результати ще більше запрацювали на користь реального сектору економіки для забезпечення стабільного відновлення та подальшого розвитку країни. Особливу увагу ми приділяємо забезпеченню наших клієнтів доступними фінансовими ресурсами для відбудови енергетичної інфраструктури, а також зміцненню енергонезалежності бізнесу та громадян», — зазначив Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

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Фінансовий результат Ощадбанку продовжує перебувати під впливом переоцінки фінансових інструментів у портфелі цінних паперів. За шість місяців від їхньої переоцінки банк отримав 2,7 млрд грн чистого прибутку.

Наразі Ощадбанк має достатній запас ліквідності й капіталу — показник адекватності регулятивного капіталу банку станом на 1 липня становить 14,35% при нормативі НБУ 10%.

Нагадаємо, що Ощадбанк надав Superhumans Center 10 млн грн. Superhumans Center – центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніОщадбанк
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