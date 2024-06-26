Ощадбанк надав Superhumans Center 10 млн грн для створення стерилізаційного відділення та протезування постраждалих внаслідок війни

Superhumans Center – центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни. Кошти буде спрямовано на створення центрального стерилізаційного відділення для профілактики інфекцій при наданні медичної допомоги та на посилення спроможності центру в наданні послуг з протезування та реабілітації, йдеться в пресрелізі банку.

Підтримка центру — ще один крок у реалізації інклюзивної програми Ощадбанку «Моя безбар’єрність».

«Ми щиро захоплюємось командою, яка створила та сприяє роботі реабілітаційного центру Superhumans і тому раді підтримати цю чудову ініціативу. Цей та інші подібні проєкти є справжнім виявом поваги українського суспільства до наших захисників і захисниць. Водночас добре те, що перелік людей, які отримують тут допомогу, не обмежується лише військовими, адже війна завдає шкоди й іншим категоріям українців. Закликаємо бізнеси долучатись до підтримки таких проєктів — на превеликий жаль, кількість українців, яким потрібні протезування та реабілітація, є значною і постійно збільшується», — відзначив Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

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Заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн додав, що Superhumans Center – заклад, який не може залишити байдужим.

«Ті, хто хоч раз потрапив сюди на екскурсію, з великою ймовірністю стають промоутерами цього унікального проєкту. Вражає мужність наших поранених захисників та захисниць, інших пацієнтів. Попри всі життєві виклики ці люди з оптимізмом дивляться в майбутнє і навіть жартують. Ми щасливі з того, що наш банк підтримав цей проєкт — нам це потрібно не менше ніж людям, які проходять у ньому реабілітацію», — зазначив Тютюн.

А в Superhumans Center в свою чергу підкреслили важливість такої підтримки.

«Ми пишаємось нашою співпрацею з Ощадбанком, завдяки якій можемо не лише повернути втрачені можливості більшій кількості людей, а й створити власне стерилізаційне відділення в новому хірургічному блоці Superhumans Сenter. Це сприятиме зниженню ризику післяопераційних ускладнень та посиленню інфекційного контролю. Тепер обробка всього інструментарію відбувається в стінах центру, що забезпечує максимальну стерильність кожного втручання. Для міжнародних місій, які працюють з надскладними кейсами травм обличчя, це ключовий компонент успіху операції та зниження ризиків відторгнення та повторних втручань», — заявила Ольга Руднєва, керівниця Superhumans Center.

Нагадаємо, що ПриватБанк у Superhumans Centre представив можливості працевлаштування та отримання банківських послуг для ветеранів та людей з інвалідністю. ПриватБанк взяв участь у відкритті другого корпусу Центру протезування, реабілітації та реконструктивної хірургії Superhumans і організував зустріч для пацієнтів — «випускників» Центру.

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