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Ощадбанк надав Superhumans Center 10 млн грн

26.06.2024 20:00
Ольга Деркач
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Ощадбанк надав Superhumans Center 10 млн грн для створення стерилізаційного відділення та протезування постраждалих внаслідок війни

Ощадбанк надав Superhumans Center 10 млн грн

Ощадбанк надав Superhumans Center 10 млн грн Фото: unsplash.com

Superhumans Center – центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни. Кошти буде спрямовано на створення центрального стерилізаційного відділення для профілактики інфекцій при наданні медичної допомоги та на посилення спроможності центру в наданні послуг з протезування та реабілітації, йдеться в пресрелізі банку.

Підтримка центру — ще один крок у реалізації інклюзивної програми Ощадбанку «Моя безбар’єрність».

«Ми щиро захоплюємось командою, яка створила та сприяє роботі реабілітаційного центру Superhumans і тому раді підтримати цю чудову ініціативу. Цей та інші подібні проєкти є справжнім виявом поваги українського суспільства до наших захисників і захисниць. Водночас добре те, що перелік людей, які отримують тут допомогу, не обмежується лише військовими, адже війна завдає шкоди й іншим категоріям українців. Закликаємо бізнеси долучатись до підтримки таких проєктів — на превеликий жаль, кількість українців, яким потрібні протезування та реабілітація, є значною і постійно збільшується», — відзначив Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

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Заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн додав, що Superhumans Center – заклад, який не може залишити байдужим.

«Ті, хто хоч раз потрапив сюди на екскурсію, з великою ймовірністю стають промоутерами цього унікального проєкту. Вражає мужність наших поранених захисників та захисниць, інших пацієнтів. Попри всі життєві виклики ці люди з оптимізмом дивляться в майбутнє і навіть жартують. Ми щасливі з того, що наш банк підтримав цей проєкт — нам це потрібно не менше ніж людям, які проходять у ньому реабілітацію», — зазначив Тютюн.

А в Superhumans Center в свою чергу підкреслили важливість такої підтримки.

«Ми пишаємось нашою співпрацею з Ощадбанком, завдяки якій можемо не лише повернути втрачені можливості більшій кількості людей, а й створити власне стерилізаційне відділення в новому хірургічному блоці Superhumans Сenter. Це сприятиме зниженню ризику післяопераційних ускладнень та посиленню інфекційного контролю. Тепер обробка всього інструментарію відбувається в стінах центру, що забезпечує максимальну стерильність кожного втручання. Для міжнародних місій, які працюють з надскладними кейсами травм обличчя, це ключовий компонент успіху операції та зниження ризиків відторгнення та повторних втручань», — заявила Ольга Руднєва, керівниця Superhumans Center.

Нагадаємо, що ПриватБанк у Superhumans Centre представив можливості працевлаштування та отримання банківських послуг для ветеранів та людей з інвалідністю. ПриватБанк взяв участь у відкритті другого корпусу Центру протезування, реабілітації та реконструктивної хірургії Superhumans і організував зустріч для пацієнтів — «випускників» Центру.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніОщадбанк
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