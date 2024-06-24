ПриватБанк розширив можливості для ветеранів та людей з інвалідністю

ПриватБанк у Superhumans Centre представив можливості працевлаштування та отримання банківських послуг для ветеранів та людей з інвалідністю

ПриватБанк взяв участь у відкритті другого корпусу Центру протезування, реабілітації та реконструктивної хірургії Superhumans і організував зустріч для пацієнтів — «випускників» Центру, йдеться в пресрелізі компанії.

Під час заходу ПриватБанк провів «виїзний консультаційний центр», де співробітники банку розповідали про програми для працівників з інвалідністю та військовим досвідом, кар’єрні можливості, особливості роботи в банківській сфері, а також про зміни, спрямовані на розвиток безбар’єрного середовища в банку.

«ПриватБанк формує культуру поваги, прийняття та підтримки ветеранів, захисників вітчизни і людей з різними видами порушень. У фокусі — розуміння і врахування військового досвіду, готовність надавати додаткові можливості для роботи та розвитку людям з інвалідністю, налаштування та переобладнання як фізичних, так і диджитальних просторів банку для надання інклюзивних фінансових послуг. Ми щиро прагнемо впровадити зміни і радо дослухаємось до порад наших клієнтів, які мають цей досвід, щоб ПриватБанк став ще зручнішим для усіх без винятку. Саме тому ми доєднались до цієї події у Центрі Superhumans сьогодні», — зазначив Антон Разумний, член правління ПриватБанку з питань комплаєнсу.

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У квітні 2023 року ПриватБанк став одним із перших партнерів ініціативи Superhumans, підписавши Меморандум про співпрацю. У рамках цієї співпраці було запущено благодійний проєкт під назвою «Беремо і повертаємо!», який успішно зібрав 50 мільйонів гривень на протезування кінцівок для військових та цивільних осіб. ПриватБанк вніс свій внесок у розмірі 20 мільйонів гривень на підтримку Центру благодійної допомоги.

У квітні 2024 року, через рік спільної діяльності, Superhumans об’єднали ПриватБанк та міжнародну компанію Mastercard у новому благодійному проєкті під назвою «Обличчя людяності». Основною метою проєкту є збір коштів для реконструктивної хірургії пацієнтів з травмами обличчя, отриманими внаслідок воєнних подій.

Нагадаємо, що ПриватБанк запустив мобільний банкомат у прифронтових регіонах України. ПриватБанк розпочав унікальний проєкт для забезпечення банківськими послугами українців в прифронтових регіонах, де не працюють інші банки.

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