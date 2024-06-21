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ЄБРР планує виділити ПриватБанку €140 млн: на що підуть гроші

21.06.2024 18:30
Дарія Шуть
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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розгляне надання державному ПриватБанку 140 млн євро гарантійного фінансування

ЄБРР планує виділити ПриватБанку €140 млн

Фото: privatbank.ua, unsplash.com

Ця виплата від ЄБРР дозволить ПриватБанку покрити до 50% кредитного ризику за новими позиками на 400 млн євро в еквіваленті. Рада директорів ЄБРР розгляне це питання 24 липня, йдеться в повідомленні на сайті фінустанови.

Уточнюється, що гарантійне фінансування буде надано ПриватБанку двома рівними траншами. Кожен з них забезпечить часткове покриття ризиків за новими кредитами на суму 200 млн євро, водночас другий транш не має зобов’язань.

У рамках проєкту також передбачено субліміт у розмірі до 60 млн євро для фінансування довгострокових капіталовкладень мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) для модернізації технологій та обладнання відповідно до стандартів ЄС, включаючи інвестиції в стійкі та «зелені» технології (70% від субліміту).

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Субпозичальники, які відповідають вимогам, також отримають технічну допомогу, що фінансується ЄС, і грантову підтримку у вигляді інвестиційних стимулів після завершення інвестпроєктів.

Як повідомляють в ЄБРР, фінансування призначене насамперед для підтримки українських компаній у первинному та вторинному сільському господарстві, а також інших критично важливих галузей, необхідних для забезпечення енергетичної безпеки країни. Пріоритет надаватиметься ММСП і корпоративним позичальникам, які інвестують у проєкти, що підвищують енергетичну безпеку та ефективність в Україні.

Нагадаємо, ПриватБанк розпочав прийом заявок на програму пільгового кредитування для українського малого бізнесу та підприємців. Ця програма дозволяє придбати електрогенератори, джерела безперебійного живлення, сонячні та газопоршневі електростанції, твердопаливні котли та інше обладнання, необхідне для забезпечення енергонезалежності.

Також ПриватБанк оголосив про старт прийому заявок на програму підтримки експортерів у партнерстві з українським Експортно-кредитним агентством (ЕКА). Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Рубрики: ГрошіЄвропаКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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