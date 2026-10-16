Як змінилися темпи кредитування бізнесу та населення у вересні 2026 — НБУ

Національний банк оприлюднив попередні підсумки роботи банків за вересень 2026 року. Дані показують, як змінилися обсяги кредитів і коштів на рахунках бізнесу та населення, а також пояснюють, що варто враховувати під час оцінки динаміки кредитування

Про це свідчить оновлена оперативна статистика про основні показники діяльності банків України, повідомляє пресслужба НБУ.

Так, чисті гривневі кредити бізнесу (суб’єктам господарювання та небанківським фінансовим установам) у банках у вересні 2026 року зросли на 32% р/р, а населенню – на 38% р/р.

Нагадаємо, що для коректної оцінки динаміки кредитування важливо аналізувати саме чисті кредити, адже валовий показник зменшився через списання в грудні 2025 року державними банками значного обсягу старих непрацюючих кредитів.

Зазначений ефект і далі протягом року впливатиме на показники річних темпів зростання валових кредитів, однак банки не знижували кредитної активності.

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Оперативні дані також свідчать про продовження сталого зростання коштів на рахунках клієнтів.

Так, обсяг гривневих коштів на рахунках бізнесу (суб’єктів господарювання та небанківських фінансових установ) у банках у вересні зріс на 21% р/р, фізичних осіб – на 17% р/р.

«Зауважуємо, що оперативні дані надалі можуть бути уточнені відповідно до показників місячної звітності банків», — пояснюють у Нацбанку.

Детальніше – у статистиці про основні показники діяльності банків за оперативними даними.

Редакція PSM звертає увагу, що збільшення кредитного портфеля не означає автоматичного розширення кола позичальників: воно може відбуватися й завдяки більшим обсягам фінансування вже наявних клієнтів. Щоб оцінити, чи стають кредити доступнішими, варто також відстежувати кількість нових позичальників, вартість позик і вимоги до застави. Саме ці показники допоможуть зрозуміти, наскільки широким є відновлення кредитування.

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