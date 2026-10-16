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Як змінилися темпи кредитування бізнесу та населення у вересні 2026 — НБУ

16.10.2026 15:00
Микола Деркач

Національний банк оприлюднив попередні підсумки роботи банків за вересень 2026 року. Дані показують, як змінилися обсяги кредитів і коштів на рахунках бізнесу та населення, а також пояснюють, що варто враховувати під час оцінки динаміки кредитування

Як змінилися темпи кредитування бізнесу та населення у вересні 2026 — НБУ

Фото: bank.gov.ua

Про це свідчить оновлена оперативна статистика про основні показники діяльності банків України, повідомляє пресслужба НБУ.

Так, чисті гривневі кредити бізнесу (суб’єктам господарювання та небанківським фінансовим установам) у банках у вересні 2026 року зросли на 32% р/р, а населенню – на 38% р/р.

Нагадаємо, що для коректної оцінки динаміки кредитування важливо аналізувати саме чисті кредити, адже валовий показник зменшився через списання в грудні 2025 року державними банками значного обсягу старих непрацюючих кредитів.

Зазначений ефект і далі протягом року впливатиме на показники річних темпів зростання валових кредитів, однак банки не знижували кредитної активності.

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Оперативні дані також свідчать про продовження сталого зростання коштів на рахунках клієнтів.

Так, обсяг гривневих коштів на рахунках бізнесу (суб’єктів господарювання та небанківських фінансових установ) у банках у вересні зріс на 21% р/р, фізичних осіб – на 17% р/р.

«Зауважуємо, що оперативні дані надалі можуть бути уточнені відповідно до показників місячної звітності банків», — пояснюють у Нацбанку.

Детальніше – у статистиці про основні показники діяльності банків за оперативними даними.

Редакція PSM звертає увагу, що збільшення кредитного портфеля не означає автоматичного розширення кола позичальників: воно може відбуватися й завдяки більшим обсягам фінансування вже наявних клієнтів. Щоб оцінити, чи стають кредити доступнішими, варто також відстежувати кількість нових позичальників, вартість позик і вимоги до застави. Саме ці показники допоможуть зрозуміти, наскільки широким є відновлення кредитування.

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Рубрики: БанкиГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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