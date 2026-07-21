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Зарплати в Європі не встигають за цінами: хто збіднів найбільше

21.07.2026 11:20
Микола Деркач

Попри зростання номінальних доходів, купівельна спроможність працівників у багатьох країнах Європи досі не повернулася до рівня 2021 року

Зарплати в Європі не встигають за цінами: хто збіднів найбільше

Фото: chatgpt.com

За даними OECD Employment Outlook 2026, у дев’яти з 27 проаналізованих держав реальні зарплати — тобто доходи з урахуванням інфляції — у першому кварталі 2026 року залишалися нижчими, ніж п’ять років тому. У середньому в єврозоні падіння становило 1,8%.

Найбільше втратили працівники в Італії: реальні зарплати там скоротилися на 6,1%. Також значне падіння зафіксовано у:

  • Чехії — зниження становило 5,8%;
  • Швеції — 4,8%;
  • Данії — 2,1%;
  • Іспанії — 2%.

У мінусі також опинилися Словаччина, Фінляндія, Ірландія та Швейцарія. У Бельгії показник не змінився, а у Франції та Естонії зріс лише на 0,1%.

Експерти пояснюють таку динаміку наслідками інфляційної та енергетичної криз 2022–2023 років. Колективні договори та зарплатні домовленості переглядаються із запізненням, тому доходи не одразу наздоганяють зростання вартості життя. Додатково на позиції працівників тиснули слабке економічне зростання, ризики деіндустріалізації та побоювання втратити роботу.

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Водночас частина Центральної та Східної Європи показала протилежний результат. В Угорщині реальні зарплати зросли на 29,8%, у Польщі — на 16,5%, а в Литві — на 14,8%. Серед найбільших економік Європи найкращий результат продемонструвала Велика Британія — плюс 3,6%, тоді як у Німеччині приріст становив лише 0,9%.

України в цьому порівнянні немає, однак повномасштабна війна росії проти України стала одним із чинників енергетичного шоку та різкого зростання цін у Європі. Для українців ця статистика важлива і в контексті трудової міграції: висока зарплата в євро не завжди означає вищий рівень життя, якщо оренда, продукти та послуги дорожчають швидше за доходи.

Редакція PSM звертає увагу, що оцінювати добробут лише за розміром зарплати некоректно. Показовішою є реальна зарплата, яка демонструє, скільки товарів і послуг людина фактично може придбати. Дані OECD свідчать: навіть у заможних країнах Європи інфляційний удар останніх років досі не подолано.

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Джерела: euronews.com.

Рубрики: ГрошіЄвропаЄвросоюзСвітНовини
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