Ощадбанк та Укрзалізниця запустили нову модель іпотеки

Ощадбанк разом з Укрзалізницею оголосили про запуск першої в Україні моделі іпотеки, у якій частину витрат за кредитом компенсує роботодавець. Відповідну угоду підписано в межах державної програми єОселя

Йдеться про механізм підтримки працівників, за якого компанія бере на себе частину фінансового навантаження позичальника. Укрзалізниця вже долучилася до програми та компенсуватиме витрати своїх співробітників, насамперед тих, хто має статус внутрішньо переміщених осіб.

Програма передбачає кілька ключових елементів підтримки. Після придбання житла вартістю до 2 млн грн працівник може отримати компенсацію 20% першого внеску за умови, що він не перевищує 30% вартості. Також компанія покриватиме до 30% щомісячних платежів — як тіла кредиту, так і відсотків — протягом перших трьох років. Окремо передбачена опція фінансування частини авансового платежу ще до підписання іпотечної угоди.

Такий підхід дозволяє суттєво знизити реальне фінансове навантаження на позичальника вже з перших днів користування іпотекою.

У банку наголошують, що участь роботодавця у фінансуванні житла є не лише соціальною підтримкою, а й сигналом для ринку. За словами заступника голови правління Ощадбанку Антона Тютюна, партнерство з компаніями відкриває новий етап розвитку іпотеки, коли вона стає частиною HR-стратегії бізнесу. Укрзалізниця першою реалізувала цю модель на практиці, і вона може стати орієнтиром для інших великих роботодавців.

Співпраця між Ощадбанком та Укрзалізницею має довгостроковий характер. Сторони вже працюють над інфраструктурними та соціальними проєктами, зокрема розвивають мережу інклюзивних відділень. Запуск нової іпотечної програми став логічним продовженням цієї взаємодії та частиною ширшої ініціативи підтримки працівників, які працюють у складних умовах і потребують житла.

Для бізнесу така модель вирішує одразу кілька завдань: допомагає утримувати кадри, підтримує співробітників, які втратили житло через війну, та посилює HR-бренд через реальні інструменти, а не декларації.

На рівні держави програма має ширший економічний ефект. Вона стимулює ринок нерухомості та банківський сектор, розширюючи доступ до іпотечного кредитування. Крім того, подібні рішення можуть стати додатковим фактором для повернення українців з-за кордону, адже житлове питання залишається одним із ключових.

Станом на квітень 2026 року Ощадбанк є лідером програми єОселя: банк видав 8 839 кредитів на понад 14,6 млрд грн та акредитував 85 об’єктів на стадії будівництва.

Джерело: Ощадбанк.