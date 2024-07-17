Ощадбанк запустив нову послугу для клієнтів: як працює

Нова послуга Ощадбанку пов’язана з інвестиціями, однак скористатись нею зможуть не всі

Державний Ощадбанк оголосив про запуск інвестиційних досліджень — це послуга для преміумклієнтів банку.

Завдяки їй можна отримати не лише потрібну інформацію, а й практичну підтримку експертів у формуванні бажаного інвестиційного портфеля, зазначив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов в Telegram.

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Серед пропонованих переваг в рамках нової послуги клієнти зможуть отримати:

перелік фінансових інструментів;

розрахунок потенційного рівня дохідності;

професійна та зрозуміла аналітика щодо кожного з інструментів;

фахові консультації спеціалістів з інвестицій;

допомога на всіх етапах – від звернення до інвестування.

Дізнатись більше про нову послугу можна на сайті Ощадбанку чи звернувшись до персонального преміумменеджера.

Нагадаємо, що Ощадбанк надав Superhumans Center 10 млн грн. Superhumans Center – центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни.

Кошти буде спрямовано на створення центрального стерилізаційного відділення для профілактики інфекцій при наданні медичної допомоги та на посилення спроможності центру в наданні послуг з протезування та реабілітації, йдеться в пресрелізі банку.

Також ми писали, що більше половини бізнесів можуть збанкрутувати через відключення світла. Проблема енергонезалежності бізнесу стає критично важливою для виживання української економіки.

«Є бізнеси, робота яких побудована таким чином, що якщо їх відключити, то таке підприємство може просто збанкрутувати. Ми провели опитування серед 300 клієнтів середнього бізнесу Ощадбанку. 80% на сьогодні не розуміють, що їм робити. 65% сказали, що для них відключення електроенергії — це критично і близько навіть до банкрутства бізнесу», — заявив заступник директора департаменту продажів мікро-, малого та середнього бізнесу (МСБ) Ощадбанку Денис Самчук.

Перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва вважає, що кожен підприємець має насамперед покладатися на власні сили.

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