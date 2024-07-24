Ощадбанк запартнерився з двома енергетичними компаніями

Державний Ощадбанк уклав нові партнерські угоди, які допоможуть бізнесу вигідніше придбати енергообладнання в умовах непростої ситуації в країні
До переліку партнерів Ощадбанку долучилися компанії «Тер Сан Енерджі» та «Коламбус Енерджі Україна», повідомив голова правління банку Сергій Наумов в Telegram.
Вказані компанії реалізують сонячні панелі/електростанції та інше енергетичне обладнання (фотоелектричні панелі, інвертори, автомобільні зарядні пристрої, теплові насоси тощо).
«Завдяки нашій співпраці кредити на придбання цього устаткування підприємці можуть отримати на найвигідніших умовах», — зазначає Наумов.
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Умови для бізнесу наступні:
- відсоткова ставка від 0.01%;
- максимальний термін кредитування – 120 місяців;
- застава, якою буде придбане обладнання, не потребує нотаріального оформлення;
- індивідуальний графік погашення;
- комісія за надання кредиту – лише 1%;
- онлайн рішення банку щодо кредитної заявки протягом 24 годин.
Подати заявку на кредитування можна дистанційно на порталі ОщадБізнес.
Нагадаємо, з початку року державний Ощадбанк отримав 8,81 млрд грн чистого прибутку, з них 74 млн грн – у червні. Банк покращив фінансовий результат на 2 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Водночас чистий процентний дохід Ощадбанку за січень-червень відносно аналогічного періоду минулого року збільшився майже на 26% – до 10,96 млрд грн, а чистий непроцентний дохід зріс на близько 13% – до 4,09 млрд грн.
Також ми писали, що Ощадбанк оголосив про запуск інвестиційних досліджень — це послуга для преміумклієнтів банку. Завдяки їй можна отримати не лише потрібну інформацію, а й практичну підтримку експертів у формуванні бажаного інвестиційного портфеля.
Крім цього, Ощадбанк надав Superhumans Center 10 млн грн. Superhumans Center – центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни.
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