Ощадбанк та Visa запустять ще три мобільні реабілітаційні модулі по Україні

Ощадбанк та Visa підтримують розбудову мережі реабілітаційних модулів для постраждалих від війни — вони незабаром запрацюють ще в трьох населених пунктах по Україні

За сприяння державного Ощадбанку та платіжної системи Visa в Україні восени запрацюють ще три мобільні реабілітаційні модулі. Там надаватимуть безплатні послуги з психосоціальної допомоги та фізичної реабілітації людям, що постраждали внаслідок російської агресії, – ветеранам, їхнім родинам та цивільним особам.

Нові реабілітаційні модулі з’являться у Василькові Київської області, Хотині Чернівецької області та в Кропивницькому, повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Реалізація проєкту стала можливою завдяки учасникам спільноти «Бізнес без бар’єрів» – Ощадбанку та компанії Visa за сприяння обласних військових адміністрацій.

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«Ми у Visa раді бачити, що перший кейс відкриття мобільного реабілітаційного модуля виявився успішним, і підтримувати цю надзвичайно важливу ініціативу надалі. Приємно, що програма масштабується, щоб створити повноцінні умови реабілітації у кожному куточку України», — заявила Світлана Чирва, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові.

Що відомо про модулі

Мобільний реабілітаційний модуль — будівля площею 72 кв. м, зібрана за модульною технологією, повністю безбар’єрна та оснащена сучасним обладнанням. Переваги цього формату – технологічність, економічність, швидкість виробництва та можливість масштабування.

«Такі простори інтегруються в місцеву систему охорони здоров’я, суттєво підсилюючи вторинну довготривалу реабілітацію в післягострий період лікування в форматі амбулаторного прийому», — зазначають в Ощадбанку.

Перший мобільний реабілітаційний модуль було відкрито в січні 2024 року в Овручі Житомирської області. За п’ять місяців роботи цей модуль прийняв 113 пацієнтів, з них – 64 військових, 31 цивільна особа та 18 дітей. Проведено 966 сеансів лікувальної фізкультури, 546 мануально-м’язових процедур, 161 сесія з психологом, 7 групових занять з арт-терапії тощо.

Нагадаємо, Ощадбанк надав Superhumans Center 10 млн грн для створення стерилізаційного відділення та протезування постраждалих внаслідок війни.

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