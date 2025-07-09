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Ощадбанк отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення

09.07.2025 19:00
Ольга Деркач
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Ощадбанк отримав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажними автомобілями. Відповідне рішення ухвалено Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпекою) згідно з наказом від 3 липня 2025 року

Ощадбанк отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення

Ощадбанк отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення Фото: freepik.com

У зв’язку з закриттям цивільного повітряного сполучення доставка всіх видів валютних цінностей в Україну відбувається виключно автомобільним транспортом. Для забезпечення безперебійної операційної діяльності Ощадбанк здійснює перевезення валютних цінностей з-за кордону та за межі України спеціалізованим автомобільним транспортом.

Отримання відповідної ліцензії — важлива умова для легального і безпечного виконання таких перевезень по території Європейського Союзу.

«Наявність ліцензії на міжнародні вантажні перевезення підтверджує відповідність Ощадбанку всім європейським вимогам щодо безпеки, кваліфікації персоналу, стану автопарку та організації процесів. Це ще один крок до підвищення стійкості банку в умовах воєнного стану та забезпечення критично важливих операцій», — прокоментував Євгеній Драчко-Єрмоленко, заступник голови правління Ощадбанку.

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Щоб отримати ліцензію, банк виконав усі вимоги українського та європейського законодавства, зокрема регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС від 21 жовтня 2009 року про встановлення спільних правил для операторів автомобільних перевезень.

Зокрема підтверджено, що служба інкасації Ощадбанку:

  • має необхідну матеріально-технічну базу (власний автопарк спеціалізованого транспорту, СТО, відповідне обладнання);
  • автомобілі забезпечені тахографами та іншими пристроями для контролю режиму роботи водіїв;
  • дотримується вимог до екологічної безпеки транспортних засобів;
  • має у штаті фахівців із міжнародних перевезень з відповідною кваліфікацією;
  • співпрацює з медичними установами для проходження періодичних оглядів водіїв;
  • забезпечує наявність у водіїв відповідних посвідчень категорій «С», «С1», «СЕ» або «С1Е» та підтверджений досвід у внутрішніх перевезеннях не менше 3 років.

Отримана ліцензія дає Ощадбанку можливість продовжувати виконувати функції системного банку держави, гарантуючи безпеку і оперативність міжнародних перевезень валютних цінностей, зокрема у співпраці з Національним банком України та іншими фінансовими установами.

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Джерело: Ощадбанк.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніОщадбанк
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