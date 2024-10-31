Ощадбанк розпочав реалізацію нової стратегічної програми

Ефективність, подальша модернізація та стійкість — це три ключові стратегічні напрями, визначені в стратегічній програмі Ощадбанку на 2024-2028 роки, яку нещодавно затвердила наглядова рада

Реалізація програми вже розпочалася. Вона містить чіткий перелік дій, спрямованих на збереження та зміцнення лідерства банку на фінансовому ринку України, а також на адекватну реакцію на сучасні виклики. Серед цих викликів – невизначеність, пов’язана з повномасштабною війною, демографічна криза та зростання конкуренції з боку нових учасників ринку, йдеться в пресрелізі.

У рамках нової стратегічної програми було оновлено перелік цінностей Ощадбанку. До них відносяться людяність, україноцентризм, прагнення бути підтримкою та опорою для клієнтів і країни, а також європейськість.

Нова місія Ощадбанку має наступне формулювання: «Ми працюємо, щоб забезпечити інклюзивні, інноваційні та доступні фінансові послуги високої якості як універсальний банк для українців та підприємців по всій території України, забезпечуючи стабільність, лідерство у відновленні і підтримку українського бізнесу та стратегічних галузей економіки, а також просуваючи високі стандарти сталого розвитку».

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Що стосується візії — бачення банку на найближчу перспективу 00 то вона полягає в наступному:

Ощадбанк – інклюзивний всеукраїнський банк з високими етичними стандартами, що здобув довіру клієнтів, є банком першого вибору завдяки сучасним продуктам та послугам для підтримки українців та зростання бізнесу, який відіграє провідну роль у сталому розвитку економіки, у відповідності до провідних практик ESG та, досягаючи цілей своїх стейкхолдерів, з постійною турботою про працівників, прагненням до інновацій та зростанням ефективності.

Команда Ощадбанку планує досягати поставлених цілей завдяки реалізації трьох зазначених стратегічних напрямів. Ці напрями, у свою чергу, розподілені на дев’ять стратегічних підпрограм і 29 стратегічних ініціатив. Крім того, новий стратегічний документ містить чіткі показники ефективності (KPI), що включають фінансові результати, яких потрібно досягти, а також бізнес-план для їх реалізації.

«Головним документом, який визначає роботу Ощадбанку під час воєнного стану, є стратегічні напрями діяльності банків державного сектору, затверджені урядом 7 травня 2023 року. Нова стратегічна програма доповнює його планом змін на перспективу. Особливу увагу в документі приділено поступовому запровадженню ESG-практик, завдяки яким банк буде підтримувати та стимулювати розвиток бізнесів, що діють відповідально, та допомагати відбудовувати Україну на засадах сучасного цивілізованого світу. Це важливо також і тому, що запровадження в Україні принципів сталого розвитку є важливою частиною руху нашої держави до Європейського Союзу», — прокоментував ухвалення програми та початок роботи над її реалізацією Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

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