В Україні створили нову фондову біржу

Згідно із заявою СЕО інвестиційної REIT-компанії Inzhur Андрія Журжія, подія відбулася 5 листопада. Зараз триває робота над документами для отримання відповідної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР)

Про це повідомила пресслужба Inzhur.

Незважаючи на те, що в Україні вже десятки років існують різні біржі, жодна з них не змогла стати інструментом для реалізації потенціалу українського фондового ринку.

«Жодна не змогла стати майданчиком, де українські компанії могли б залучити капітал через розміщення власних цінних паперів, а інвестори могли б безпечно інвестувати з метою отримання прибутку. Зараз понад 90% торгівлі на існуючих біржах — це ОВДП, які в цьому контексті не має сенсу брати до уваги, бо це просто заміщення боргу державою, яке не створює додаткову вартість», — зазначає Андрій Журжій.

Підприємець впевнений, що Україні потрібна ліквідна фондова біржа, щоб українські компанії та приватні інвестори мали можливість реалізовувати свій потенціал вдома — а не тільки на варшавській, лондонській, нью-йоркській та інших біржах, як вони змушені зараз через відсутність українського інструменту. За його словами, саме таку повноцінну біржу Inzhur має намір створити.

«В Україні весь цей час нібито немає кому інвестувати і немає в кого інвестувати. Так звана дилема «курки і яйця». Що має з’явитись раніше: інвестори з грошима, щоб топові українські компанії захотіли розмістити власні акції на біржі — чи топові українські компанії на біржі, щоб вже після цього прийшли інвестори і захотіли в них інвестувати? Без відповіді неможливий розвиток ринку. Наша команда вірить, що Українська фондова біржа Inzhur зможе ефективно шукати відповідь на це питання», — каже Андрій Журжій.

Андрій Журжій зазначає, що до відкриття біржі у його команди ще багато роботи.

«Реєстрація компанії — це лише початок. Далі — багато місяців кропіткої роботи з метою підготовки документів для отримання відповідної ліцензії НКЦПФР: ми вже найняли юридичних радників. Команда ретельно аналізує та вирішує питання програмного забезпечення, ліквідності та багато інших, щоб у найближчому майбутньому наш продукт дійсно зміг стати першим вибором для українських компаній та інвесторів», — пояснює підприємець.

Українська фондова біржа Inzhur — частина стратегії компанії, яка публічно заявляє про намір до 2028 року навчити інвестуванню 1 млн українців та українок та мати в управлінні портфель на $1 млрд.

Довідково: Андрій Журжій — підприємець, інвестор, юрист. Засновник групи компаній Inzhur, яка у 2022 році запустила в Україні ринок REIT (Real Estate Investment Trust — інвестиційні фонди нерухомості).

