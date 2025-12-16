2 акції, які можуть перетворити $10 на $100 у 2026 році

Перетворити інвестицію в $10 на $100 протягом року — це вкрай спекулятивний сценарій. Однак невелика кількість акцій, які поєднують швидке зростання виручки, зміну настроїв інвесторів та чіткі каталізатори, теоретично можуть показати такий результат

ChatGPT від OpenAI назвав дві акції, які потенційно могли б принести надвисокий прибуток до 2026 року, водночас визнаючи підвищені ризики.

IonQ (NYSE: IONQ)

Першим вибором стала IonQ — компанія у сфері квантових обчислень, що працює на ранній стадії ринку, який дедалі більше цікавить бізнес і державні структури, що шукають альтернативи класичним обчисленням.

ChatGPT звернув увагу на позицію IonQ як однієї з небагатьох компаній, які пропонують комерційно доступне квантове обладнання через хмарну модель «quantum as a service».

Такий підхід знижує бар’єри для використання технології та дає клієнтам доступ до квантових систем без потреби володіти власним обладнанням.

Аналітики очікують швидкого зростання виручки до 2026 року, оскільки пілотні проєкти можуть переходити у довгострокові комерційні контракти. Додатковою підтримкою називають партнерства з великими хмарними платформами, зокрема Microsoft Azure.

Якщо квантові обчислення вийдуть за межі експериментів і почнуть застосовуватися на практиці — наприклад, в оптимізації, моделюванні та криптографії, — навіть помірне впровадження може суттєво вплинути на фінансові показники IonQ та спричинити переоцінку вартості компанії.

Серед ключових ризиків ChatGPT виділив поточні збитки, високу волатильність ціни акцій і невизначеність щодо строків масового поширення квантових технологій.

Roku (NASDAQ: ROKU)

Другим вибором стала Roku — компанія, яка еволюціонувала від бізнесу зі стримінговими пристроями до платформи connected TV, що отримує основні доходи з реклами та підписок.

ChatGPT зазначила, що виручка платформи Roku зростала швидше за загальні темпи компанії на тлі збільшення залученості користувачів у стримінгу та поліпшення монетизації реклами.

Перетікання рекламних бюджетів із традиційного телебачення у стримінг залишається ключовим позитивним чинником. Його підсилюють велика аудиторія Roku та розширення співпраці з великими рекламодавцями.

Connected TV залишається одним із найдинамічніших сегментів цифрової реклами, а масштаб Roku дає їй шанси забирати більшу частку цих витрат. Додатковими драйверами можуть стати вдосконалення рекламних технологій, а також потенційні політичні рекламні бюджети у США перед проміжними виборами 2026 року, що здатні підтримати виручку та маржинальність. Ризики включають конкуренцію, нерівномірні результати «залізного» бізнесу та залежність від циклічного попиту на рекламу.

Хоча сценарії зростання виглядають зрозуміло, десятикратна дохідність за короткий період трапляється рідко. Акції, здатні на такі стрибки, зазвичай дуже волатильні, а фактичний результат часто не виправдовує очікувань, тож управління ризиками є критично важливим.

