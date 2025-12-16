close-btn
PaySpaceMagazine

2 акції, які можуть перетворити $10 на $100 у 2026 році

16.12.2025 11:20
Ольга Деркач

Перетворити інвестицію в $10 на $100 протягом року — це вкрай спекулятивний сценарій. Однак невелика кількість акцій, які поєднують швидке зростання виручки, зміну настроїв інвесторів та чіткі каталізатори, теоретично можуть показати такий результат

2 акції, які можуть перетворити $10 на $100 у 2026 році

Фото: freepik.com

ChatGPT від OpenAI назвав дві акції, які потенційно могли б принести надвисокий прибуток до 2026 року, водночас визнаючи підвищені ризики.

IonQ (NYSE: IONQ)

Першим вибором стала IonQ — компанія у сфері квантових обчислень, що працює на ранній стадії ринку, який дедалі більше цікавить бізнес і державні структури, що шукають альтернативи класичним обчисленням.

ChatGPT звернув увагу на позицію IonQ як однієї з небагатьох компаній, які пропонують комерційно доступне квантове обладнання через хмарну модель «quantum as a service».

Такий підхід знижує бар’єри для використання технології та дає клієнтам доступ до квантових систем без потреби володіти власним обладнанням.

Аналітики очікують швидкого зростання виручки до 2026 року, оскільки пілотні проєкти можуть переходити у довгострокові комерційні контракти. Додатковою підтримкою називають партнерства з великими хмарними платформами, зокрема Microsoft Azure.

Якщо квантові обчислення вийдуть за межі експериментів і почнуть застосовуватися на практиці — наприклад, в оптимізації, моделюванні та криптографії, — навіть помірне впровадження може суттєво вплинути на фінансові показники IonQ та спричинити переоцінку вартості компанії.

Серед ключових ризиків ChatGPT виділив поточні збитки, високу волатильність ціни акцій і невизначеність щодо строків масового поширення квантових технологій.

Цікаве по темі: 2 дешеві акції, на які варто звернути увагу

Roku (NASDAQ: ROKU)

Другим вибором стала Roku — компанія, яка еволюціонувала від бізнесу зі стримінговими пристроями до платформи connected TV, що отримує основні доходи з реклами та підписок.

ChatGPT зазначила, що виручка платформи Roku зростала швидше за загальні темпи компанії на тлі збільшення залученості користувачів у стримінгу та поліпшення монетизації реклами.

Перетікання рекламних бюджетів із традиційного телебачення у стримінг залишається ключовим позитивним чинником. Його підсилюють велика аудиторія Roku та розширення співпраці з великими рекламодавцями.

Connected TV залишається одним із найдинамічніших сегментів цифрової реклами, а масштаб Roku дає їй шанси забирати більшу частку цих витрат. Додатковими драйверами можуть стати вдосконалення рекламних технологій, а також потенційні політичні рекламні бюджети у США перед проміжними виборами 2026 року, що здатні підтримати виручку та маржинальність. Ризики включають конкуренцію, нерівномірні результати «залізного» бізнесу та залежність від циклічного попиту на рекламу.

Хоча сценарії зростання виглядають зрозуміло, десятикратна дохідність за короткий період трапляється рідко. Акції, здатні на такі стрибки, зазвичай дуже волатильні, а фактичний результат часто не виправдовує очікувань, тож управління ризиками є критично важливим.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки дивідендів отримають власники акцій Microsoft

Акції цієї компанії з портфеля BlackRock злетіли на 250% за день

2 акції Воррена Баффета, які варто купити вже сьогодні

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
У застосунку Дія з’явилася нова військова облігація 14.12.2025

У застосунку Дія з’явилася нова військова облігація
Скільки дивідендів отримають власники акцій Google 11.12.2025

Скільки дивідендів отримають власники акцій Google
НКЦПФР запустить особові інвестиційні рахунки 10.12.2025

НКЦПФР запустить особові інвестиційні рахунки
Скільки грошей залучила держава від ОВДП — Мінфін 10.12.2025

Скільки грошей залучила держава від ОВДП — Мінфін
Скільки дивідендів отримають власники акцій Microsoft 09.12.2025

Скільки дивідендів отримають власники акцій Microsoft
Золото невдовзі обвалиться — економіст 07.12.2025

Золото невдовзі обвалиться — економіст
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
ТОП статей 12.12.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
Останні новини
Сьогодні  11:20

2 акції, які можуть перетворити $10 на $100 у 2026 році

 Сьогодні  10:10

НБУ оштрафував фінансову компанію

 15.12.2025  20:30

Скільки податків сплатили українці у 2025

 15.12.2025  19:40

Фінансова грамотність в Україні стає критичним пріоритетом — причини

 15.12.2025  18:50

Хешрейт Біткоїна різко впав на тлі зупинки в Китаї 400 тис. майнінгових машин

 15.12.2025  17:10

JPMorgan запускає токенізований фонд на Ethereum

 15.12.2025  16:00

Що вплине на крипторинок цього тижня

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.