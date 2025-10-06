2 акції Воррена Баффета, які варто купити вже сьогодні

Воррен Баффет і сьогодні залишається одним із найвпливовіших інвесторів, а його кроки в Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) — орієнтир для тих, хто шукає перевірені довгострокові стратегії

Хоча Баффет протягом років неодноразово змінював структуру свого портфеля, інвестори з помірним капіталом — навіть у розмірі $100 — можуть наслідувати його підхід, придбавши деякі з останніх акцій, на які він зробив ставку.

З цією метою Finbold виокремив дві компанії, що заслуговують на увагу.

UnitedHealth (NYSE: UNH)

UnitedHealth — одна з найновіших інвестицій Баффета. Berkshire Hathaway придбала близько 5,04 млн акцій компанії у другому кварталі 2025 року. Це рішення відповідає типовій стратегії Баффета — вкладати у бізнеси зі стабільною та довговічною бізнес-моделлю.

Незважаючи на останні виклики, UnitedHealth є домінуючою страховою компанією у сфері охорони здоров’я і має стратегію диверсифікації у сферах страхування, управління аптеками та медичних послуг.

Хоча UnitedHealth стикається з регуляторними ризиками, зокрема щодо відшкодування витрат за програмами Medicare та Medicaid, крок Баффета свідчить про впевненість у здатності компанії подолати ці виклики.

Аналітики очікують, що бізнес UnitedHealth продовжить зростання попри короткостроковий тиск, що робить її привабливою інвестицією для довгострокової перспективи.

Щодо цінової динаміки: акції UNH завершили останню торгову сесію на рівні $360, знизившись майже на 30% у 2025 році. Це, на думку багатьох аналітиків, чудовий час для купівлі.

Читайте також: Біткоїн оновив історичний максимум

Chevron (NYSE: CVX)

Chevron вже давно є одним із ключових активів у портфелі Баффета. У другому кварталі 2025 року Berkshire Hathaway збільшила свою частку в нафтовому гіганті на 2,9%.

Інвестиція Баффета в Chevron демонструє його віру в довгострокову цінність енергетичного сектору, особливо враховуючи здатність компанії генерувати стабільний грошовий потік і спрямовувати кошти акціонерам через дивіденди та викупи акцій.

На момент закриття останньої сесії акції CVX торгувалися на рівні $153, показавши скромне зростання майже на 5% від початку року.

Варто зазначити, що Chevron приділяє особливу увагу фінансовій дисципліні та операційній ефективності, що робить її безпечнішим вибором у секторі енергетики.

Крім того, відданість компанії виплаті дивідендів робить її привабливою для інвесторів, які орієнтуються на дохід.

Попри волатильність цін на нафту, інвестиція Баффета свідчить про його впевненість у здатності Chevron витримувати циклічні спади та продовжувати генерувати прибутки для акціонерів.

